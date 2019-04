Cuíña reprocha a la oposición su ausencia en la Praza de Abastos

Compromiso por Lalín critica duramente la ausencia del Partido Popular en la inauguración de la remodelada Praza de Abastos, que tuvo lugar el sábado. Le recuerda que fue un acto organizado por los placeros, no por el gobierno, de modo que lo ve como "un evidente desprecio a todos ellos, en una jornada festiva que debería estar por encima de disputas partidarias". Para la formación que lidera el alcalde, Rafael Cuíña, es también una muestra de que "a los populares y a su socio tránsfuga no les importaba la plaza lo más mínimo, e hicieron todo lo posible en primera instancia para frenar el proyecto de los placeros". "Les fueron allí con cuentos para engañarlos políticamente y, finalmente, ni aparecieron en algo que es todos", apostilla.

CxL elogia "el trabajo coordinado" que hicieron los comerciantes y el gobierno local para la reforma del mercado, con "un resultado espectacular" que deja un recinto que debe ser "referencia comercial" para los lalinenses. "Ha sido un trabajo en el que se demostró que la unidad entre los colectivos y el gobierno es necesaria para éxitos como este", proclama.

Por otro lado, Compromiso replica al candidato del PP, José Crespo Iglesias, que "no es necesario" que prometa el Centro Integral de Saúde (CIS) para 2020, "porque los deberes ya los hizo el gobierno de Cuíña, entregando los terrenos a la Xunta, que quedó sin excusa para frenarlo". Sostiene que el PP llevaba desde 2007 demostrando una "pasmosa incapacidad para hacerlo", después de haber firmado sendos convenios, que fueron incumplidos, y "defender primero a la Xunta y a su partido que los intereses de su pueblo en un tema tan importante como la sanidad pública". "Se acabaron las excusas de Crespo durante años, de Almuíña y de la Xunta", afirma. "Acostumbrado a la utilización política de un PP que si no está en el poder ya no le interesan las necesidades de todos", CxL exige la redacción del proyecto, licitación y ejecución de modo público, transparente y claro.