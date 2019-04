Un brindis por el vino de la tierra que se baña en el Ulla

Premiados, nuevos miembros de la Orde de Amigos da Bota do Viño y autoridades. // Bernabé/J.Carlos Asorey

El segundo domingo de abril, en las tierras que baña el Ulla se alza la copa, la taza o la bota para proponer un brindis por el vino que se produce en estas riberas. Ayer fue uno de esos días. Desde la parroquia de San Miguel de Sarandón, en el vecino municipio de Vedra, todos los concellos integrados en la subzona Ribeira do Ulla, de la Denominación de Origen (D.O.) Rías Baixas -A Estrada, Silleda, Vila de Cruces, Vedra, Teo, Boqueixón, Touro y Padrón- bebieron un trago a la salud de unos caldos exaltados en el marco de la XXXIX Festa do Viño da Ulla.

Tras la inauguración de la Praza do Viño, llegó el momento de saborear los vinos presentes en esta cita. Aunque la presente edición de la fiesta reunió a una decena de bodegas, fueron 14 los vinos que pudieron degustarse. Las previsiones de la organización apuntaban a la distribución de más de 8.000 litros de los caldos de esta subzona que, como es tradición, también pudieron probarse de las grandes botas colgadas de los árboles. Las bodegas que expusieron a los asistentes sus vinos fueron en esta ocasión Castro de Balar, Marecaste, Gómez e Rial, Chouzal, Pazo Arrentén, Castro Brey, Casa do Sol, Adega Valdés, Barallobre y Pazo de Galegos.

La parte más protocolaria de la celebración llegó de la mano de los discursos de bienvenida y del pregón, que este año corrió por cuenta de Manuel Prieto Comeseña, el polifacético actor, presentador y cantante más conocido por el público con Manquiña. Reconoció durante su intervención que se encuentra íntimamente unido a estas tierras porque de aquí es su mujer. Explicó que conoció la zona gracias a sus suegros y que descubrió en un libro de José María Castroviejo - Memorias dunha terra- "unha serie de contos magníficos en torno a toda esta terra do Val do Ulla, que é moi rica, moi culta, chea de pazos, de Románico marabilloso...moi digna de ser coñecida e aproveitada", expresó.

Manquiña se refirió, como no podía ser de otro modo, al vino de la Ribeira do Ulla y también al paso por esta zona de una variante del camino a Santiago desde Braga, todo un valor añadido para estos parajes.

El pregonero, que por la tarde hizo gala de su faceta de músico, pasó a integrarse en la Orde dos Amigos e Amigas da Bota do Viño da Ulla, sellando este ingreso bebiendo, como marca la tradición, de la bota. Junto a él, ingresaron ayer en esta orden el conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez, la empresa Sondeos Guerra y el periodista Tito Furelos.

El conselleiro del Medio Rural visitó ayer la XXXIX Festa de Exaltación do Viño da Ulla acompañado por el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Manuel Rodríguez. El titular del citado departamento autonómico puso en valor los vinos de la Ribera do Ulla, dentro de la denominación Rías Baixas, y remarcó que la producción de uva en esta zona va creciendo año tras años, hasta llegar a las más de 1.500 toneladas en 2018.

Antes de dar paso a las numerosas actuaciones programadas para una tarde repleta de música y fiesta, se entregaron los premios del concurso de cata. El primer premio fue para Gundián 2018, seguido de Barallobre 2017 y el vino Chouzal 2018.