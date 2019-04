Unha vintena de petróglifos inéditos en Cortegada

Xunto a membros do colectivo "A Rula" de Teo, vimos de localizar e dar conta a Patrimonio da Xunta de Galicia e ao Concello de Silleda para a súa catalogación e inclusión no PXOM, do achado de máis dunha vintena de petróglifos inéditos nos montes de Cortegada, parroquia na que con anterioridade se tiñan rexistradas importantes estacións rupestres en Penalonga e no entorno do Castro Montaz. Os gravados agora atopados repártense en oito estacións situadas nas ladeiras dos montes Chamor e A Croa en termos de Cortegada, nos lindeiros con Oleiros e Siador, respectivamente, e repiten os motivos máis frecuentes na comarca -círculos concéntricos e cazoletas e coviñas-, agás un curioso petróglifo que mostra unha alabarda, semellante ás que temos ollado en Breixa e Oleiros (Silleda), Axiaz (Agolada) e Asperelo (Rodeiro). Ofrecemos aquí un resumo do informe presentado ás devanditas institucións coa localización e descricións destes novos petróglifos que incrementan o amplo inventario da arte rupestre da comarca de Deza, que non para de medrar.

No mes de decembro do pasado ano dous sendeiristas, Iria Méndez e Inácio Pavón, que andaban á procura dos recoñecidos petróglifos de Pena Longa, en Cortegada, confundindo o camiño, chegaron ó monte de Xubín, onde atoparon uns gravados rupestres e un par de cabanas de pastores que coidaron podían ser inéditos e de interese dalos a coñecer. Porén, puxéronse en contacto co colectivo A Rula, que procedeu á comprobación e estudo destes achados, requirindo a nosa axuda para visitar e cachear o lugar. Nunha primeira visita estivemos na paraxe de Espiñeira, onde puidemos comprobar que os petróglifos que acharan os sendeiristas nunha longa peneda con inclinación cara o sur e ó redor dunha pía natural, xa foran estudados e catalogados un par de anos atrás polo arqueólogo Israel Picón. Mais aproveitando as boas condicións de luz desa xornada, puidemos ollar na mesma peneda outros gravados inéditos así coma outras sete estacións rupestres nos montes da contorna, que no ano 2017 foran escenario do grande incendio forestal que arrasara preto de mil hectáreas de monte nestas parroquias que preside o Chamor.

A laxe que nos mostraron Iria e Inácio era, precisamente, a única rexistrada da zona, figurando o petróglifo coma Espiñeira, catalogado co Código GA3605213 de Patrimonio. Os gravados sitúanse nunha peneda que destaca nun relanzo elevado preto dunha encrucillada de camiños. (Coordenadas UTM: 29 T 561971 4722488). A laxe (de 10,10 x 6,30 m e 2 de altura) está inclinada lixeiramente cara o Sur. Como recolle a ficha inventariada, presenta un amplo repertorio de gravados xeométricos situados na súa maioría ó redor dunha pía natural na zona central e inferior da rocha. Destaca unha combinación de 46 centímetros de diámetro formada por tres círculos concéntricos con cazoleta central e un apéndice de saída cara o SO. Ó lado dereito deste radio de saída figuran os restos doutra combinación circular. Ó N da anterior hai unha segunda combinación de 28 cm. de diámetro formada por dous aneis con coviña central. A terceira combinación, de 22 cm. de diámetro, figura ó carón da pía e conta tamén con dobre anel e coviña central. Este motivo ten acaroado un pequeno anel de 12 cm. con coviña central. Completa o repertorio unha última combinación máis desgastada formada por dous aneis de 25 cm. de diámetro, tamén con coviña central. Nos modelos 3D realizados deste panel central aprécianse restos moi erosionados e case imperceptibles doutras combinacións.

Novos paneis

Á marxe deste panel puidemos comprobar a existencia de dous novos non documentados previamente. Un primeiro panel na parte superior da laxe, enriba da pía natural, no que figura un anel simple duns 16 cm. de diámetro con coviña central. Só 15 centímetros ó S deste motivo, aprécianse os restos dunha segunda combinación duns 20 cm. de diámetro formada por dous círculos. Finalmente, un segundo panel atopámolo na parte máis inclinada da laxe, no que poden ollarse dúas combinacións circulares adaptadas á propia morfoloxía da laxe que forman dous petóns. A primeira de 25 cm. de diámetro con 3 aneis e coviña central e ó seu carón unha segunda máis erosionada con dobre anel. Non desbotamos a posible existencia dunha terceira combinación moi erosionada situada noutro dos petóns da parte inferior e máis vertical da rocha. En total, a laxe conta con alomenos oito combinacións de círculos concéntricos, sendo a máis importante das localizadas en relación ó número de gravados documentados nesta área.

Moi próxima á estación principal, a só 30 metros ó NO, localizamos un segundo petróglifo situado no mesmo outeiro granítico (UTM: 29 T 561949 4722507). Trátase dunha combinación de 22 cm. de diámetro e dobre anel situada na parte máis elevada dunha peneda de gran moi groso.

Noutro outeiro rochoso, a 460 metros ó NO do anterior, localizamos tres pequenas estacións. Na primeira delas, nunha rocha case plana (205 x 200 cm.) que sobresae do chan uns 50 cm., figura un anel simple de 12 cm. de diámetro con coviña central (UTM: 29 T 561684 4722895). A segunda das estacións inéditas de Espiñeira localízase nunha rocha (110 x 71 cm.) a 19 metros ó NO da anterior e componse dunha única combinación de dobre anel de 20 cm. de diámetro con coviña central (UTM: 29 T 561674 4722912). O último petróglifo localizado neste outeiro figura nunha laxe exenta ó carón da anterior e resultou difícil de localizar, pois figura volteada cos gravados cara o chan. Nesta laxe (340 x 207 cm.) observamos unha única combinación de dobre anel de 24 cm. de diámetro e cazoleta central (UTM: 29 T 561679 4722915).

Paraxe de Castelao

Na paraxe denominada Castelao, situada a uns 220 m. ó SO da estación central dos petróglifos de Espiñeira, atopamos tres novas estacións case contiguas. Están na parte máis elevada dun outeiro granítico de amplo dominio visual da parroquia e da contorna da comarca. A primeira das tres estacións rupestres atópase nunha laxe a rentes do chan (3,5 x 0,9 m.), na que localizamos un único motivo: unha alabarda cunha folla triangular con crista central duns 40 cm. de longo por 13 de ancho. A catorce metros ó E da anterior estación, hai unha laxe cun único gravado: un cruciforme histórico de 14 x 11 cm. que semella ser unha cruz de termo pois localízase na parte superior e máis visible do penedo (UTM: 29 T 562185 4722393). A escasos cinco metros da anterior atopamos a última estación localizada neste outeiro, no extremo S deste afloramento granítico, nun panel insculturado no que poden ollarse máis de vinte coviñas distribuídas sen orde aparente pola superficie da laxe. A máis grande presenta 16 cm. de diámetro e a máis pequena non chega ós 5. Na parte central da mesma rocha identificamos un círculo moi erosionado duns 20 cm. con coviña central (Coordenadas UTM: 29 T 562188 4722388).

Mámoas no Alto da Costa

A uns 950 metros ó N do segundo grupo de petróglifos de Espiñeira atopamos o último dos petróglifos que referimos nesta reportaxe, xusto no perímetro de protección da necrópole megalítica do Alto da Costa ou A Croa de Siador que integran catro mámoas catalogadas anos atrás, unha delas mesmo enriba do vértice xeodésico alí existente e preto do camiño, na paraxe coñecida por O Barazal. O gravado está nunha pequena laxe á rentes do chan e ten unha única combinación circular moi irregular e con moito desgaste de dobre anel duns 20 cm. de diámetro con coviña central. Aquí o terreo é moi inclinado cara o E e vense moitas rochas fracturadas como consecuencia de ter sido usado coma canteira (UTM: 29 T 561667 4723881).

Nesta mesma ladeira do Alto da Costa, no lindeiro das parroquias de Cortegada e Siador e que ademais do vértice xeodésico referido coroan agora varias antenas de telecomunicacións, localizamos dúas mámoas inéditas e pode haber unha terceira que agora oculta o mato. A primeira delas atopámola a uns 350 metros ó SE do vértice xeodésico da Croa, está ó carón dun valado e atravesada por un camiño de monte que lle levou a metade. Presenta cono de violación, anda polos 20 metros de diámetro e escasamente un de alto, logo de que fora rebaixada por labores agrícolas (UTM 29T 561564 4724160). A segunda das mámoas descubertas está a uns 430 metros ó E do referido vértice xeodésico da Croa, nunha tenza de monte preto das praderías e semella ter aínda os esteos que forman o dolmen. Mide uns 24 metros de diámetro por algo máis dun de altura, logo de que fora rebaixaba para facer estivadas e atopase a uns 400 metros ao NE da referida anteriormente, ollándose dende ambas unha ampla panorámica da contorna (UTM 29T 561824 4724415).

[Deixamos aquí constancia do noso agradecemento a Iria Méndez e Inácio Pavón, cuxa información nos axudou a atopar este enclave arqueolóxico repleto de pegadas dos habitantes da Idade de Bronce que cómpre valorizar conxuntamente cos interesantes bens etnográficos desta área, os tres chouzos relacionados coas actividades pastorís, os antigos camiños, os recursos naturais como fontes e mananciais da zona e mesmo as excepcionais vistas panorámicas das terras de Deza. O informe que serviu de base a esta reportaxe foi realizado conxuntamente cos membros do colectivo A Rula, Pablo Sanmartín, Luís Leclere, Álex Negreira e Pepe San Luís, que fixeron os traballos de campo, xeorreferenciación das estacións, localización planimétrica e a edición das fotografías e modelos 3D realizados no seu gabinete].