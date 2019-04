El Ulla exalta sus vinos

En copa, en taza o en bota. Las riberas que baña el caudaloso Ulla exaltaron hoy sus caldos en la Festa do Viño, celebrada en San Miguel de Sarandón. La organización estimó la distribución de unos 8.000 litros de este vino, perteneciente a la subzona Ribeira do Ulla, de la Denominación de Origen (D.O.) Rías Baixas.

Después de la apertura de la Praza do Viño y de la degustación de los vinos ofrecidos por una decena de bodegas, el pregón corrió a cargo de Manuel Prieto Comesaña, el polifacético actor, presentador y músico más conocido como Manquiña. Elogió las virtudes de unas tierras a las que se encuentra íntimamente ligado, ya que de aquí es su mujer. Manquiña ingresó en la Orde de Amigos e Amigas da Bota do Viño da Ulla y, para sellar esta incorporación, cumplió con la tradición de beber de la bota. También ingresaron hoy en esta agrupación el conselleiro de Medio Rural, José González, la empresa Sondeos Guerra y el periodista Tito Furelos.

La jornada desgranó un completo programa de actividades paralelas, en el que la música fue protagonista indiscutible.