Las riberas del Ulla produjeron en el último año más de un millón de litros de vino de la D.O. Rías Baixas

Una imagen de archivo la Festa de Exaltación do Viño da Ulla. //Bernabé/Luismy

La subzona Ribeira do Ulla, de la Denominación de Origen Rías Baixas, exalta hoy sus caldos en una nueva edición de la Festa do Viño da Ulla. Fuentes de la organización trasladaron en la jornada de ayer que la celebración llega haber recogido en la última vendimia 1.550.000 kilos de uva, que se tradujeron en alrededor de 1.100.000 litros de vino. Algunos de ellos podrán saborearse hoy en San Miguel de Sarandón.

Esta subzona reúne a una decena de bodegas, que hoy estarán presentes en la fiesta que desde 1981 se convoca para exaltar los vinos producidos en las tierras que baña el caudaloso Ulla. En el año 2000 se abrió para esta zona una nueva etapa en lo que a viticultura se refiere, con la inclusión de las Ribeiras do Ulla en la denominación de origen Rías Baixas. En esta subzona se incluyen parroquias de los concellos de A Estrada, Silleda, Vila de Cruces, Teo, Vedra, Boqueixón, Touro y Padrón, con un cultivo conjunto que se aproxima a las 200 hectáreas y un centenar de viticultores.

En la XXXIX Festa de Exaltación do Viño da Ulla se podrán degustar hoy 14 vinos de una decena de bodegas de esta zona. La organización estima que, en total, se distribuirán más de 8.000 litros de los caldos de esta ribera, entre los que se ofrezcan en la Praza do Viño, en los diferentes puestos y en la bota gigante que, como es tradición, estará colgada de los árboles para que los asistentes se sirvan directamente y degusten el vino de estas tierras de forma totalmente gratuita.

La exaltación de estos vinos se hilará a través del protagonismo que se concederá de forma directa a los caldos expuestos en combinación con un cuidado apartado cultural, vertientes a las que se sumará otra de carácter más protocolario e institucional. La celebración arrancará a las 12.30 horas, con la inauguración de la Praza do Viño y el inicio de la muestra de caldos de la D.O. Rías Baixas-Subzona Ribeira do Ulla.

Seguidamente, a las 13.00 horas, el alcalde de Vedra, Carlos Martínez, se encargará de dar la bienvenida a todos los presentes, dando paso al pregón, que este año correrá a cargo de Manuel Prieto Comesaña, el polifacético actor, presentador y cantante conocido como Manquiña. El pregonero pasará a integrarse directamente en la Orde dos Amigos e Amigas da Bota do Viño da Ulla, junto a otras nuevas incorporaciones. Según se indicó ayer, este honor lo compartirán también el conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez, a la empresa de Teo Sondeos Guerra -que lleva 39 años colaborando con esta celebración- y al periodista Tito Furelos. Tras los nuevos nombramientos de esta orden, llegará el momento de hacer entrega de los premios del concurso de cata celebrado ayer.

Ya alrededor de las 14.00 horas llegará el momento de ceder el protagonismo a la música, con el comienzo del Viño Son. Está prevista la participación de Odaiko y Vanesa Muela. La música continuará, desde las 15.00 horas, con la orquesta Xacobeo. Ya desde las 16.00 arranca el Viño Folclórico, un apartado en el que se darán cita los grupos de música y baile tradicional Os Laxeiriños, Os Campiños, y las Pandereteiras Dedaleiras, todos ellos de la Asociación Cultural San Campio. Junto a ellos estarán también el taller de cultura tradicional Ultreia. Además de ejercer como pregonero, Manquiña abrirá por la tarde el Viño Festeiro, una sección rock en la que participará con su grupo Los Fabulosos Weekend, a partir de las 17.30 horas. Se sumará a la fiesta la charanga O Recobio de Vaamonde, A Requinta da Laxeira y, nuevamente, la orquesta Xacobeo.

A lo largo del día se celebrarán sorteos de lotes de productos del Ulla, se darán premios a las peñas -caso de la más numerosa y la más fiestera- y se podrán degustar distintos productos ligados a la gastronomía de estas tierras. La organización recalca que los asistentes tienen a su disposición amplio aparcamiento para acudir a San Miguel de Sarandón a disfrutar del vino del Ulla.