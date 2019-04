PAC defiende su proceso abierto y participativo frente a "los fichajes"

La Plataforma Aberta Cidadá (PAC) de Lalín propugna "un modo diferente" de hacer política, incluso a la hora de confeccionar su lista. "No hacemos fichajes, sino que nuestra candidatura está formada por la ciudadanía que manifestó su interés a este proyecto abierto y participativo", declara. La lista -cuyos once primeros fueron elegidos por votación secreta en enero- está completa y la próxima semana presentará las firmas necesarias para concurrir a los comicios como agrupación de electores. "Llamamos por todos, pero no aguardamos por nadie", concluye.