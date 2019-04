Roteiros, catro anos abrindo camiño

A próxima andaina de Roteiros de Lalín será o domingo 5 de maio e estará organizada polos concellos de Lalín e O Irixo, así como polos voluntarios do coletivo e a colaboración da Asociación Cultural A Arracada do Irixo e da Asociación de Veciños San Pedro Félix da Xesta. Trátase dunha das rutas que seguían os arrieiros para traer á comarca de Deza o viño do Ribeiro. Terá 16 quilómetros de percorrido entre A Bugalleira, no Irixo, e o campo da festa da Xesta.

"Do vello camiño consérvanse tramos intactos, que van ser simplemente limpados de maleza porque non se lle precisa facer nada máis, dado que son un monumento etnográfico en si mesmos e, polo tanto, un ben integrante do noso patrimonio cultural", explicou onte José Luis Rodríguez Jácome, canda o tenente de alcalde lalinense, Nicolás González Casares. O percorrido permitirá visitar muíños en perfecto estado de funcionamento, cruceiros, pontes medievais, vistas panorámicas e numerosas mostras de interese natural e patrimonial. Especialmente singular é o lugar chamado Foxo do Cabrito, onde aínda se conserva unha casa grande que foi venta de arrieiros, e preto dela estaría unha vaguada onde se situaba a trampa para o lobo. A andaina é tamén unha homenaxe póstuma ao investigador Elixio Villaverde, ao que o Concello do Irixo acaba de declarar fillo predilecto. Poderanse depositar donativos para colaborar na publicación da obra que deixou rematada xusto antes do seu falecemento, en setembro de 2018, e que levará por título Arrieiros somos, Viños do Ribeiro de Avia cara a Santiago e A Coruña por camiños de mil anos.

Balance en cifras

Desde Roteiros de Lalín agradecen a todas as persoas, asociacións, colectivos, entidades, particulares, investigadores e colaboradores diversos a súa aportación desinteresada a este proxecto de divulgación, conservación e posta en valor do patrimonio do concello. "Se contemplamos a labor realizada ao longo destes catro anos podemos ver datos que falan claro da magnitude do traballo feito e dos obxectivos acadados", expón Jácome. Foron 37 actividades as organizadas por Roteiros de Lalín, con 544 quilómetros recorridos. Deseñáronse 19 andainas diferentes ao longo de todo o Concello de Lalín pasando por 37 das 52 parroquias. Os trazados creados suman 300 quilómetros de percorrido. Nas actividades participaron arredor de 3.000 persoas. Visitáronse máis de 30 igrexas e capelas, 15 pazos, 20 castros, 15 cruceiros, 5 pontes históricas (Taboada, Ponte dos Cabalos, Ponte de Pedroso, Pontenoufe e Ponte Orneiros), así como muíños, alvarizas, hórreos e árbores senlleiras. Ascendéronse os cinco cumios máis elevados de Lalín (Candán, 1.017 metros; Coco, 969 metros; Carrio, 827; A Rabeixa, 899; Cima da Ágoa, 920). Tamén serviron os roteiros para divulgar o amplo patrimonio arqueolóxico en forma de mámoas, petróglifos e castros. Amais, en redes sociais creouse unha comunidade que chega xa a 2.206 seguidores e a páxina web recibiu 44.302 visitas.

"Este inxente labor ben direccionado, sumado ao de clubes de BTT, trail e asociacións cabalares, posiciona a Lalín na vangarda no sector das actividades no medio natural, en canto a turismo de natureza, de patrimonio e incluso gastronómico", apunta Jácome. Agora mesmo, o municipio conta con catro sendeiros homologados (PRG 234 Ruta dos Pazos e Ponte Taboada, PRG 188 Sendeiro de Zobra, PRG 227 Devesas do Candán, PRG 210 Roteiro de Mouriscade-Castro de Doade) e varios parcialmente sinalizados (Ponte dos Cabalos, Fragas de Catasós, Bermés e Monte do Carrio, Camiño do Corpiño e, proximamente, na Telleira de Sello, Soutolongo e Cercio). Asimesmo, están a traballar en rutas de corto percorrido, como o dos Muíños de Zobra, e outros integrados en roteiros máis longos, como o da Fraga de Quiroga ou do Pazo de Liñares, aptos para pequenos paseos en familia de baixa esixencia física.