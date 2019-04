La temperatura política sube en A Estrada. Aunque el próximo 28 de abril los ciudadanos están llamados a las urnas, la cita del 26 de mayo es, verdaderamente, la que calienta los motores de la maquinaria electoral en el municipio. La guerra de declaraciones entre los partidos que aspiran a ocupar el sillón de la Alcaldía se intensifica, en especial a medida que, unos y otros, van conociendo las caras de sus contrincantes en una contienda en la que es el electorado -ahora espectador mudo de los intercambios de acusaciones- el que tiene la última palabra.

PSOE y Movemento Veciñal Estradense (Móvete) arremetieron ayer contra el Partido Popular tras su anuncio de que, si continúa en el gobierno local tras el 26 de mayo, remodelará el campo de fútbol de Nogueira, en Vea. "Electoralista" fue la palabra escogida por estos dos partidos políticos para referirse a la promesa del PP. El candidato socialista, Luis López Bueno, criticó el anunció y consideró que la cantidad comprometida "es totalmente desproporcionada teniendo en cuenta las notables deficiencias en servicios e infraestructuras de A Estrada, especialmente en el rural". "Al alcalde solo le importa el titular, pues vende más un gran campo de fútbol que los cientos de mejoras que realmente necesitamos", dijo el alcaldable del PSOE. "En ocho años no se acordó del equipo, no puso ni un euro para arreglar el cierre, que está caído, y ahora que están ahí las elecciones hace campaña a consta de ellos con el dinero de todos", añadió López Bueno. Se cuestionó seguidamente por qué este campo "es más importante" que otros de A Estrada y "con qué dinero" se pretende afrontar su reforma "si no hay presupuestado un solo euro en las cuentas aprobadas la semana pasada".

Por su parte, Móvete quiso aclarar que no critica que se lleve a cabo esta remodelación, sino que se proclame "con intención electoralista y teniendo en cuenta que otras medidas tan anunciadas, como la construcción de las tan deseadas pistas de atletismo, sigan en tierra de nadie". "Esto no es más que una cortina de humo para tapar el hecho de que López incumplió alrededor del 90% de su programa electoral de 2015", dijo la alcaldable Mar Blanco Casais.

El PP también quiso salir ayer a la arena. En este caso para exponer su parecer tras la reciente visita de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, a la villa. El candidato número 4 del PP al Congreso, Juan Constenla, afeó las declaraciones de la dirigente pontevedresa apuntando que "lleva cuatro años ninguneando al rural estradense, mientras actúa como si la Diputación fuese la Concellería de Obras de Vigo". El edil estradense consideró "vergonzoso" que "un PSOE que estuvo prácticamente desaparecido en A Estrada hasta el mes pasado tenga ahora la osadía de dar lecciones de gestión". Entiende Constenla que Silva debería explicar "por qué la Diputación no envió para A Estrada ni un solo euro más de lo que le correspondería por ley, como sí hizo en concellos con gobierno del PSOE, como es el caso de Silleda".

"El gran mérito de la Diputación de Carmela Silva en A Estrada es retrasar planes de obra, entorpecer proyectos y tener la peor carretera provincial de toda Galicia, que es la que va de San Miguel de Barcala al Caeiro". En relación a esta obra, Juan Constenla trasladó que "es falso que la Diputación remitiese al Concello el proyecto" de esta actuación. Precisó que lo que se le envió fue un plano de la zona de ocupación para que el ayuntamiento gestionase los terrenos para acometer la mejora.