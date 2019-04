La prestación municipal de alimentos pasa de veinte a ocho familias usuarias en siete años

Quizás muchos no hayan visto todavía los famosos brotes verdes pero la situación, al menos en global, parece haber mudado algo. La prestación municipal de alimentos del Concello de A Estrada, creada en el año 2012, ha visto descender de manera muy acusada el número de familias a las que atiende. Si en sus primeros años eran 20 las unidades familiares -alrededor de 40 personas- las que recibían puntualmente alimentos aportados por el ayuntamiento, actualmente son ocho familias -unos 25 usuarios- las beneficiadas por este servicio, según los datos aportados en la mañana de ayer por la edil de Benestar Social, Amalia Goldar Cora.

Aun así, el Concello ha apostado por mantener en los presupuestos municipales la misma partida consignada desde los primeros años de funcionamiento de esta prestación: 20.000 euros. En este sentido, la edil explicó que, a diferencia de los primeros años en los que el aporte de alimentos a las familias usuarias del servicio agotaba la cantidad consignada, en el último ejercicio de referencia sobró una parte importantee de estos fondos, que este área municipal puede destinar a cubrir otro tipo de situaciones de emergencia social.

Goldar precisó que el acceso a esta prestación se vincula a la realización de un informe que ha de emitir un trabajador social, valorando si la persona reúne las condiciones para ser usuario de esta prestación municipal y determinando, junto con el responsable del servicio, la frecuencia semanal para la percepción de estos alimentos. En este sentido, desde el Concello se aclara que la ayuda de la administración local se coordina con la que pueden ofrecer entidades como Cáritas Parroquial de A Estrada o la Cruz Roja, de tal manera que se eviten duplicidades. La edil de Benestar Social explicó que una dinámica habitual es que el ayuntamiento aporte los alimentos frescos y otras entidades los que tienen un carácter menos perecedero. Además de comida, la prestación municipal de alimentos también otorga productos de higiene de primera necesidad.

El servicio acostumbra a adaptarse al perfil de la unidad familiar, contemplando no solo su número de integrantes sino si existen menores en el hogar o si se producen necesidades alimentarias específicas, caso de dietas que no pueden contener gluten o lactosa, entre otros. "Hay un control en cuanto al consumo y a la periodicidad", explicó Goldar Cora, que incidió en la importancia de que exista un contacto directo con el usuario y con su situación particular, al objeto de intentar que esta ayuda se adecúe lo máximo posible a sus necesidades.

"Nació en unos años de una crisis muy importante y porque se vio esa necesidad", remarcó Amalia Goldar al referirse a los siete años de esta prestación. Afirmó que la intención del Concello es mantenerla hasta que se constante que no existen familias en A Estrada que precisen esta ayuda para una necesidad tan básica. "Ojalá llegue el momento en el que no sea necesaria", deseó.

Desde Cáritas Parroquial de A Estrada también se reconoció al poner en marcha la última Operación Kilo, la campaña de recogida de alimentos no perecederos, que también bajaron los usuarios de su banco de alimentos. De las más de 200 familias que atendía la organización, se pasó a alrededor de 160, con una media de cuatro miembros por unidad familiar, de manera que la cifra de beneficiarios de esta ayuda continúa siendo muy alta.