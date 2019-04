Cuando la escuela es una barrera más

Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. En ello están la cruceña Maica Lodeiro y su marido de Silleda, en una lucha constante desde hace tres años, cuando nacieron sus mellizos. Fueron prematuros y padecen diversos problemas y durante estos años los progenitores se encontraron con diversas trabas por el camino. Ahora los mayores obstáculos los encuentran en el colegio. El centro, el CPI dos Dices, de Rois (A Coruña), carece de apoyos necesarios de profesorado especialista y solo tiene una cuidadora, lo que provoca que los niños no gocen de una educación de calidad y en igualdad.

Desde que nacieron sus dos hijos hace tres años un matrimonio de Deza se encuentra en una lucha continua. Sus dos mellizos tienen una discapacidad y primero se encontraron con problemas en la Sanidad y ahora tropiezan con las trabas de Educación. Su madre, la cruceña Maica Lodeiro, denuncia una situación insostenible. Ellos viven en Ames, pero tienen a sus dos pequeños escolarizados en el CPI dos Dices, en Rois (A Coruña), por motivos de conciliación familiar. Denuncia que, desde inicios de curso, a pesar de los informes de los diferentes especialistas de la Sanidad Pública, de la Universidad o incluso, del Equipo de Orientación Específico provincial de la propia Consellería, la "administración educativa se niega a incorporar los medios humanos precisos para garantizar una escolarización de los pequeños en igualdad de oportunidades que el otro alumnado".

"Nuestros hijos mellizos nacieron prematuros y con muchos problemas y desde pequeños empezó una lucha con distintos aspectos: en dependencia, en discapacidad, en sanidad con la atención primaria... Y tras recibir ayudas y tener todo encaminado con la escolarización pensábamos que todo acabaría, pero nos encontramos con más obstáculos", relata Maica Lodeiro. La educación pública es un derecho social reconocido, sin embargo, en este caso, que también afecta a otros dos alumnos del mismo centro, los pequeños son privados de una educación en igualdad de oportunidades. Los niños cuentan con los apoyos de una maestra especializada en pedagogía terapéutica (PT), otra especializada en audición y lenguaje (AL), pero, en este caso, compartida con otro centro educativo y una única cuidadora para atender a cuatro niños. "Lo que reclamamos es un cuidador a mayores para garantizar la seguridad de los niños, un PT, un AL, un mediador competitivo y la atención de un logopeda", indica Lodeiro. La falta de personal ya tuvo, al menos, una consecuencia grave, "ya que mientras la cuidadora estaba pendiente de mi hijo, que no camina, mi hija sufrió en octubre un accidente que le provocó una doble fractura de un brazo con ingreso hospitalario". Además, estos padres dezanos ven como sus hijos están privados de actividades complementarias y extraescolares a falta de más cuidadoras, ya que no pueden garantizar la seguridad de las mismas. Asimismo, los padres rechazan el uso del comedor escolar, otro de los derechos de todo niño escolarizado, dadas las importantes limitaciones de los pequeños y la existencia de un único cuidador.

Tampoco se incrementa el apoyo del profesorado de audición y lenguaje, quedando sin atención precisa alumnado con limitaciones sensoriales, como es el caso de la hija de Maica, que padece sordera y que tiene graves limitaciones en todos los sentidos. "Con estos problemas, mi hija recibe de audición y lenguaje solo tres sesiones semanales de unos 25 minutos, mientras que mi hijo cero individual, porque todas las sesiones son grupales". Y puntualiza: "Con referencia a esto, en el cuadro de personal nos mintieron, porque si miras con detenimiento las horas, comprobamos que, según ellos, mi hijo aparecía en dos sesiones distintas a la misma hora, ¿qué pasa que dividen en dos al niño?".

La desesperación de estos padres es enorme, porque a lo largo de estos meses se pusieron en contacto con diversos organismos, sin apenas obtener respuesta y los apoyos son contados. "La dirección del colegio no se movilizó por nosotros, su apoyo es cero y nuestra situación es sangrante", dicen. Es una lucha continua que padecen también otras familias "pero que en algunas ocasiones, los padres no tienen tiempo para reclamar, o desconocen el ámbito de la educación y no saben que la ley se está incumpliendo, pero es necesario tener también recursos para enfrentarse a esta situación". Los progenitores apuntan que es una situación que se repite de manera habitual en otros colegios de la comunidad: "Como padres exigimos que se solucione esta situación de marginación real de este gobierno, que no tiene límites en la aplicación de los recortes, ni tampoco capacidad de gestionar esta situación tan lesiva y lamentable que se viene produciendo con las políticas del Partido Popular de Galicia", demandan.