Una memoria (casi) infinita

Un récord es el nivel o resultado que supera cualquier otro, algo de lo que entiende muy bien el alumnado del IES Marco do Camballón, de Vila de Cruces. El departamento de Matemáticas lleva tres años consecutivos celebrando una prueba de memorización del número PI. En la última edición, anteayer, la alumna Nuria Torres Novo estableció un nuevo reto con 145 cifras en el primer intento y en cuatro minutos y es la sexta mejor marca española hasta el momento.

El IES Marco do Camballón de Vila de Cruces continúa coleccionando récords. El último el conseguido por su alumna Nuria Torres Novo del tercer curso de ESO en la tercera competición de memorización del número PI, celebrada en este instituto anteayer, con motivo del Día Internacional de este número especial, que se conmemoró el 14. La marca de esta joven se sitúa como la sexta mejor de España, según el registro PI World Ranking List, y ocupa el primer puesto en Galicia.

El centro educativo cruceño organiza diversas actividades, entre ellas este reto, organizado por el departamento de Matemáticas, tal y como indica el docente de esta materia y jefe de estudios, Xosé Díaz. Nuria Torres Novo, alumna de 3º ESO que le encantan las matemáticas, y de la parroquia de Brandariz, decidió enfrentarse a este desafío alcanzando este increíble resultado. Consiguió memorizar 145 cifras del número PI en el primer intento y en menos de cuatro minutos. Es necesario recordar que este número es irracional, lo que significa que su valor no puede ser expresado exactamente como una fracción con números enteros y su representación decimal nunca acaba o se repite. "Me llevó memorizarlas cinco días, ya que empecé el sábado, y comencé haciéndolo por parejas, después, las escribía y las recitaba", señala la joven, que es la primera vez que se enfrenta a un reto de estas características, y no descarta apuntarse a alguno más en el futuro. Comenta que decidió ver tutoriales para seguir una estrategia "en ellos te decían como inventar historias para memorizar, pero era más complicado y preferí usar mi propio método". Estrategia que le salió a la perfección y contra la que no pudieron los nervios de los primeros instantes, tal y como confiesa, ante el jurado, compuesto por Xosé Díaz y tres alumnos. Aunque las bases del concurso permiten tres intentos, Nuria en el primero ya batió el récord. "No es difícil, solo hay que ponerle empeño".

Desde el instituto señalan que la importancia del número PI "es sobradamente conocida, si bien su utilización para establecer marcas de memorización no está tan divulgada". Por este motivo, el departamento de Matemáticas decidió organizar en el curso académico 2015/2016 este desafío. En la primera convocatoria, la alumna Sonia Rey estableció la primera marca con 75 cifras, el año siguiente fue Yassine Fouzi quien elevó el récord hasta las 98 cifras y este curso, Nuria Torres dejó el listón bien alto al recitar las 145 cifras. Contrastando este resultado con el Pi World Ranking List ( http://www.pi-world-ranking-list.com/index,php?page=lists&category=pi) la marca de Nuria Torres Novo sería la sexta mejor marca española hasta el momento y ocuparía el puesto 605 a nivel mundial. A falta de registros oficiales, la marca de esta alumna sería la mejor marca gallega de memorización de este número. El vídeo que acredita el récord puede visualizarse en el canal de youtube Tales no Camballón Films.