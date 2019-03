Destrozan la placa instalada en el monte Cábado en recuerdo de Carlos Villanueva "Charly"

Desde principios del año 2018 una placa recuerda la figura de Carlos Martínez Villanueva "Charly", el joven estradense que perdió la vida en agosto del 2017 por un accidente de moto, en lo alto del monte Cábado en Montillón. Con esta placa, los amigos y compañeros del piloto de enduro decidieron rendirle su particular homenaje. El lugar no era aleatorio, ya que se trataba de una zona a la que el propio Charly y sus amigos del equipo Enduro Estradense acostumbraban a subir con sus motos.

A partir de ese momento, este lugar y esta placa se convirtieron en punto de peregrinación para sus amigos. El pasado mes de diciembre, incluso se organizado un homenaje para recordar a Charly. En él participaron una treintena de pilotos, sumándose a una ruta en moto desde la parroquia de Sabucedo hasta el alto de Montillón, donde en su día se colocó una placa en la que se puede leer el lema que siempre guió al estradense "Sempre a tope".

Los amigos de Charly se encontraron el pasado domingo una desagradable sorpresa al acudir, como hacen cada cierto tiempo, a este marcado lugar. Alguien había destrozado la gran placa de mármol golpeándola en diversos puntos con una piedra hasta que lograron partirla cerca de la mitad. Este destrozo motivó el enfado de los pilotos y amigos de Charly, que poco después pedían ayuda a través de las redes sociales para intentar encontrar al culpable de este acto.

César Agra, amigo íntimo de Charly, fue quien encontró la placa destrozada. "Paso por allí cada cierto tiempo para hacerle una visita y cuando llegué ya vi que estaba destrozada", explica el piloto. "En un principio pensé que podría haber sido un animal pero la placa estaba rota por las cuatro esquinas y se notaba que había sido golpeada con una piedra". Agra recordó que solo tres semanas antes había estado también en lo alto del monte Cábado y que la placa de mármol estaba en perfectas condiciones.

El piloto explicó que se trata de una zona de difícil acceso pero que había señales del paso de un todoterreno. "No lo entiendo porque está en una zona que no molesta a nadie, en lo alto de la montaña y rodeada de piedras. Incluso antes de colocarla hablamos con el Tecor Societario para preguntarles si les molestaba y nos dijeron que no había problema. Es algo hecho a mala fe", lamentó.

Agra explicó que intentarán recomponer la placa a partir de las piezas rotas. Si no vuelve a romperla nadie podrían hacer una nueva. "Cuesta más de 200 euros pero el dinero es lo de menos. Lo que duele es el hecho. Es algo muy feo contra algo que solo es un recuerdo de alguien".