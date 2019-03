Ellas toman la Palabra

El de ayer no fue un domingo cualquiera en la parroquia estradense de Arnois, al menos para quienes asistieron al templo. En ausencia del párroco dos vecinas celebraron la Liturgia de la Palabra, una colaboración reservada a los laicos que, aunque poco habitual en la zona, no ha de confundirse con la misa.

Son las once de la mañana y, como cada domingo, es la hora de la misa en la parroquia estradense de Arnois. Sin embargo, los vecinos se encaminan al templo sabedores de que la de hoy no será una celebración dominical cualquiera. En realidad, no habrá misa. El párroco no estará detrás del altar y, en su lugar, dos mujeres se encargarán de celebrar la Liturgia de la Palabra, asegurando que, en ausencia del sacerdote, en este enclave de A Estrada los fieles no se queden sin escuchar la Palabra de Dios.

La de ayer no fue la primera vez que las estradenses Giséle Maïssa Rodrigo y María Teresa Frey Figueiras -Marité, como la conocen todos sus vecinos- se encargan de suplir la ausencia del párroco en la celebración dominical. Lo hicieron por vez primera el año pasado, cuando el cura encargado de la parroquia de Arnois no pudo celebrar la misa por encontrarse indispuesto. En aquel momento no fueron pocos los feligreses que se sorprendieron al ver que Giséle y Marité celebraban la Liturgia de la Palabra. Ayer, en cambio, ya estaban sobre aviso y no dudaron en felicitarlas antes de abandonar reconfortados el templo.

Lo primero que hay que aclarar -y en ello fueron muy firmes las celebrantes- es que celebrar la Liturgia de la Palabra no es dar misa. Lo segundo: que no cualquier persona puede hacerlo. Estas dos vecinas tuvieron que realizar una preparación previa -asistieron a numerosas sesiones hace un par de años- para poder sustituir al párroco cuando este no pudiese celebrar la Eucaristía.

Por lo demás, la celebración que ayer se vivió en Arnois sigue básicamente el mismo esquema que la de cualquier otro domingo, si bien no hubo prédica después de la lectura del Evangelio. Además, aunque Giséle Maïssa se encargó de repartir la Comunión, la Consagración la realizó previamente el sacerdote.

Con este tipo de colaboración de los laicos en la Liturgia se permite que, en ausencia de párroco, en un momento en el que los curas no abundan y en el que han de realizar el ministerio en muchas parroquias a la vez -en ocasiones separadas por una importante distancia-, los feligreses puedan disfrutar de la celebración dominical en su parroquia de referencia. De este modo no se ven obligados a desplazarse a otros templos, una cuestión que complicaría la asistencia en un ámbito rural con una media de edad elevada. El próximo domingo habrá misa en la parroquia de San Xulián de Arnois. Está previsto que otro sacerdote sustituya al párroco. Giséle y Marité volverán al otro lado del altar.