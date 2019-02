El PP rechaza la reprobación al alcalde por "ataques personales y faltas de respeto" que apoya toda la oposición

En el escueto orden del día del pleno del jueves en A Estrada solo figuraban dos mociones que fueron rechazadas: la del BNG sobre la necesidad de acometer cambios inmediatos en el sector eléctrico para abaratarle la luz a empresas y familias (en lo que coincidían todos los grupos pero a laque le faltó apoyo por ciertos detalles) y la de Móvete para reprobar al alcalde "por los continuos ataques personales y faltas de respeto" a su portavoz, Mar Blanco. Esta la hizo extensiva a toda la oposición, asegurando que "cualquiera que siga la actualidad" sabe que el regidor "no duda en atacar y humillar" públicamente a quien entiende que le puede causar un perjuicio político. Consideró que "en los últimos meses su tono hostil y vejatorio" evidenciaron "una actitud impropia" de un alcalde. No lo ve "ético" y subrayó que "nunca dije nada referido a su vida personal porque hay líneas rojas que no se pueden cruzar". Los portavoces de PSOE y BNG, Belén Louzao y Xosé Magariños, coincidieron en apuntar que hay asuntos más importantes que abordar en el pleno como "la situación de las pistas del rural o las obras de la alameda", según Magariños, pero coincidieron en que "hay veces que se perdieron las formas y que el alcalde debe saber el lugar que ocupa", según Louzao, encargándose "de moderar" dentro y fuera del pleno porque "no todo vale" . También Magariños consideró que se deberían "moderar los debates y no hacerlos tan broncos". Aunque toda la oposición apoyó la reprobación del regidor, esta fue rechazada sin debate por la mayoría absoluta del PP.