La obra de la alameda lleva a estudiar ampliar parking en Castelao y ensanchar la calle Iryda

La obra de reforma y ampliación de los jardines municipales de A Estrada ha llevado a plantear la posibilidad de causar algún beneficio colateral a dos de las calles que los delimitan: Castelao e Iryda. Así se desprende del diálogo al respecto que se estableció en la noche del jueves en el pleno municipal, en el que la portavoz del PSOE, Belén Louzao, intentó -sin éxito, dada la mayoría absoluta del PP- introducir en el orden del día una moción urgente con la que los socialistas pretendían aprovechar las obras para ampliar las plazas de aparcamiento de la Rúa Castelao.

El texto de la moción -cuya urgencia avalaron los ediles de Móvete y BNG pero rechazaron los del PP- planteaba que -aprovechando el movimiento de tierras que se está realizando en la zona de ampliación de los jardines municipales y con el objetivo de fijar población para frenar la "preocupante" sangría de habitantes que sufre el municipio en los últimos años y de "prestar especial apoyo a la dinamización del comercio local" creando plazas de aparcamiento en el entorno de las calles más concurridas de la villa- se realicen "las mofdificaciones pertinentes en la confluencia de la zona de ampliación de la alameda con la calle Castelao para duplicar las plazas de aparcamiento libre existentes, sustituyendo por una zona de estacionamiento en batería la actual zona de aparcamiento en línea".

Aunque rechazó la urgencia de la moción, el alcalde desveló en el diálogo que estableció al respecto con Louzao que esa misma posibilidad ya se la planteó el gobierno local a los técnicos responsables del proyecto y al aparejador municipal. Señaló que fue una propuesta que le habían trasladado los propios vecinos al munícipe. Sin embargo, "en principio", los técnicos no se mostraron proclives a admitirla por una cuestión de seguridad vial.

En concreto, apuntó José López, los expertos en la materia entienden que la creación de una zona de aparcamiento en batería en este ámbito podría generar problemas de tránsito, dada la cercanía del semáforo del cruce con la avenida de Benito Vigo. De ahí que los técnicos no vean con buenos ojos esa solución, aunque Louzao insistió en la conveniencia de seguir estudiándolo y, si es preciso, retranquear algo la zona de aparcamiento hacia los jardines para "ganar espacio". Insistió en la conveniencia de hacerlo ya porque "ahora los costes serían menores" que cuando la empresa ya haya seguido ejecutando las obras en este ámbito.

El alcalde también le hizo notar que, si finalmente esa opción saliese adelante, ni la acera ni la parte que habría que reformar de Castelao estarían incluidas en la obra. Asimismo, el munícipe también desveló en ese punto que, al perfilar la definición de los nuevos jardines, también se planteó la posibilidad de retranquearlos de Iryda para que esta calle deje de ser tan estrecha. Es algo que habría "que resolver por la parte técnica". Está en manos de los profesionales y el jueves por la noche el alcalde ignoraba "si está descartado" o no.

Pero no solo en esta parte del pleno tuvo protagonismo la obra de la alameda. El edil del BNG, Xosé Magariños, quiso tenerla tan presente que colocó un póster con distintas fotos de la alameda y la Praza do Concello ante su puesto en el pleno. Y -mientras que el responsable local del BNG, Xosé Manuel Baños, le grababa en vídeo - quiso emular la votación nominal en la que en su día se votó la ampliación de los jardines preguntándole a los ediles del PP si creían que el proyecto era acerctado y se estaba llevando bien, por ejemplo, al ·deshacerse de la pérgola y los árboles·" o "picar la piedra de la Praza do Concello además de si creían que el "proyecto era suficientemente conocido" y los estradenses estaban satisfechos con cómo se está llevando.

El alcalde ironizó con que el vídeo "le va a quedar de maravilla en las redes sociales" especialmente para el escaso número de manifestantes que logró movilizar el Bloque contra la reforma de la plaza. Admitió que la obra "genera debate" y que "las épocas de demolición no son agradables de ver" si bien se mostró convencido de que ahora "la gente ya empieza a ver" -con el templete de la música y el consistorio despejados en su entorno- que la transformación de la zona más noble de la villa va a quedar bien. "Es un proyecto transformador que cumple con la filosofía de la Edusi", declaró. Cree que ahora muchos vecinos le están dando un "voto de confianza" al gobierno y esperan a ver cómo se materializa el proyecto que prometió el PP y cumple el gobierno. Convencido de que ees un "proyecto de altísimo valor urbanístico", augura que será "un gran éxito": "es tan fácil como esperar a dentro de tres meses para verlo", subrayó, remarcando que si gobernase el BNG en la zona de ampliación "habría dos torres" en vez de una zona verde.