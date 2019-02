O Valedor do Pobo solicita datos sobre los bandos

A mediados de enero el Concello de Dozón difundió unos bandos en dónde se responsabiliza al BNG de no haber entrado en vigor la ordenanza sobre el IBI para el año 2019. "Se culpa a esta concejala de la nefasta gestión del PP en los trámites de la aprobación", manifiesta Mar Vila, que añade "después de que el BNG solicitara en reiteradas ocasiones y desde hace años esta ordenanza de la que se beneficiaría todos los vecinos, el PP la presentó tarde, mal y arrastras en pleno del pasado 14 de noviembre de 2018".

Señala que presentaron una serie de alegaciones que los populares votaron en contra. Se preguntan si el gobierno "sabe algo de contabilidad y de matemáticas básicas porque tiene mayoría absoluta y puede aprobar o dejar de aprobar lo que le de la gana". Recrimina que estos bandos estén publicados en distintos espacios cuando "las actas de los plenos no están expuestas al público. Vila solicita que se retiren estos bandos, porque ésta no es finalidad de los bandos municipales, y que procedan a pedirle disculpas públicamente. En referencia a esto, la edil se puso en contacto con el Valedor do Pobo. Precisamente, este organismo ayer inició las actuaciones oportunas ante el Concello y le requiere, en un plazo de 15 días, de acuerdo con el artículo 22.1 de la Lei do Valedor do Pobo, que les facilite información sobre los problemas que motivaron la queja de Vila.