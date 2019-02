Móvete y En Marea denuncian que 154 estradenses engrosan la lista de espera del SAF, que atiende a 104

Los portavoces de Móvete y En Marea en A Estrada y en el Parlamento de Galicia, Mar Blanco y Luís Villares, comparecieron ayer ante los medios ante el futuro centro de día de A Estrada para denunciar que será "claramente insuficiente" para dar respuesta a las necesidades de los dependientes y mayores estradenses. Mar Blanco detalló que actualmente el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) suma una lista de espera de 154 usuarios "que están sin ningún tipo de servicio" y atiende tan solo a 104. Ve a los 154 usuarios en lista de espera potenciales usuarios de un centro de día cuya apertura el gobierno local lleva 4 años anunciando sin que haya sido capaz de "subsanar las deficiencias" que presenta "para recibir la homologación de apertura por parte de Política Social" de la Xunta.

Así las cosas, prosiguió Blanco, Móvete -también estaba ayer otro de sus responsables, Manolo Blanco Casais- da traslado a En Marea de la petición de que la Xunta financie las horas suficientes para poder atender a todos los usuarios que demandan horas del SAF y no solo a 104. Blanco -que ve irresponsable "el despilfarro de la Praza do Concello mientras no hay dinero para atender las necesidades de las personas dependientes"- recordó que otro asunto pendiente es la residencia para dependientes. Recordó que promovió una recogida de firmas para pedirle a la Xunta la construcción de una residencia para dependientes en A Estrada. "De gestión pública", remarcó. Aunque logró el apoyo del Parlamento gallego, ha pasado un año sin que haya noticias al respecto.

Coincidió el portavoz de En Marea, Luís Villares, convencido de que "la especialidad del PP son las promesas no cumplidas" como la residencia: "no hubo ni un solo euro" para ella en los presupuestos de 2018 ni de 2019, recalcó. Se pregunta si correrá igual suerte la iniciativa que esta semana se aprobó en el Parlamento -a iniciativa de En Marea y Móvete- de construir una base para la ambulancia del 061 anexa al nuevo centro de salud de A Estrada. En cuanto al SAF, En Marea pedirá que se dupliquen las horas del SAF en municipios como A Estrada para que en vez de atender a 104 usuarios se atienda a 260. Señaló que es necesario no solo para los mayores, sino para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. Las perjudicadas, subrayó Villares, suelen ser las mujeres.