Lalín alberga el 16 una charla sobre las pensiones de los venezolanos retornados

El restaurante Caracas, de Lalín, albergará el próxima sábado, día 16, una charla informativa organizada por la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg) y por la Federación Venezolana de Galicia (Fevega). Será una jornada especial de consultas para la solicitud de complementos a mínimos, pensiones no contributivas y asistenciales por ancianidad. Además, asesorarán al emigrante retornado sobre ayudas y subvenciones, le aportarán asesoría legal, abordarán la protección internacional, el sistema educativo, entre otras cuestiones. Será en horario matinal de 11:00 a 14:30 horas.

Dicho local, en dónde se desarrollará esta cita, está ubicado en la Rúa Da Corredoira número 32, de Lalín. Los interesados en ser atendidos durante el encuentro para resolver cualquier tipo de duda deben apuntarse previamente y pueden hacerlo a través del número 643 500 625 o por mensaje a través del correo electrónico fevega.vigo@gmail.com Las consultas serán totalmente gratuitas. "Es muy importante que la gente se entere de lo que está pasando con el tema de las pensiones y que los recién llegados tengan información porque los pobres llegan muy perdidos", señala la recién nombrada presidenta de la Asociación Venezolanos del Deza, Clara Presas. Tal y como apunta ella, durante el encuentro se aprovechará para recoger medicamentos y donativos para pagar los portes y poder enviarlos a Venezuela. "Esto se hace en colaboración con Don Carlos, sacerdote de la iglesia de Lalín, quien será el encargado de su posterior envío", señala Presas, que añade "los medicamentos deben estar en perfecto estado, no caducados, no líquidos, ni pañales y no crema ni pomadas abiertas". Los interesados podrán obtener más información sobre esta jornada a través de los teléfonos 986 094 894 y 682 084 970 de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega) o también a través de su correo electrónico fevega.vigo@gmail.com