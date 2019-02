El BNG exige retirar del callejero local la simbología franquista

Después de que el Ministerio de Justicia instase al Concello de A Estrada a retirar la simbología fascista, el BNG ha recordado que en reiteradas ocasiones han denunciado "este grave incumplimiento" de la Ley de Memoria Histórica. "El pasado mes de octubre el BNG registrába una moción para cambiar el callejero fascista y para saldar la deuda histórica que tiene nuestro ayuntamiento con los Mártires de A Estrada, concejales de la corporación fusilados en 1937". "Lamentablemente pasaron tres meses y la moción duerme en un cajón del alcalde. Parece que el PP no quiere remover en el pasado para no molestar a una pequeña parte de su base electoral. Pero desde el BNG seguimos pidiendo justicia por los que ya no pueden".