Yolanda mato gonzález "A xente quere produto de aquí, pero non pagar máis"

Dende o pasado 23 de xaneiro, Yolanda Mato, da tenda de roupa Carmiña Moda, lidera a nova directiva do colectivo Empresarios e Comerciantes de Silleda, ECOS. Conforman a xunta Laura Fernández como secretaria, Leticia García como tesoureira, e Ludy Lareo, Fátima Costoya, Rai Portas e Álex Valiño como vogais.

-¿Foi difícil artellar un equipo para darlle relevo ao de Alberto López, quen xa levaba catro anos como presidente?

-Decidimos encargarnos da nova directiva porque consideramos que se podían facer cousas, e Alberto, co paso do tempo, foi quedando só na xunta porque ían pechando as tendas que estaban nese equipo. A verdade é que ninguén quere estar nunha directiva, porque sempre vas ter críticas, pero temos que pensar que a asociación está polo noso beneficio, Aínda que temos repartidos os cargos por cuestións legais [Yolanda ocupa a presidencia], faremos todos un pouco de todo.

-¿Teñen xa deseñadas as campañas que van poñer en marcha este ano?

-Acabamos de comezar coa campaña de San Valentín, que está tendo boa aceptación porque sorteamos dez ceas, que se sortearán na xornada do 15 deste mes. Queremos facer outras, e temos previstas iniciativas poloDía do Pai e o Día da Nai, e temos pensado encargar algo de cartelería con motivo do Día da Muller Traballadora, porque ono 80% dos negocios de Silleda estamos mulleres Tampouco descartamos facer un acto simbólico, a xeito de reivindicación do papel da muller. Debo dicir que este tipo de campañas con sorteos sempre tiveron moi boa aceptación entre os clientes.

-¿Cal é a situación actual do comercio de Trasdeza? Non diferirá moito da que padece o resto da comarca...

-Aquí en Silleda temos, por unha banda, moitos comercios de carácter familiar que se ven abocados ao peche porque se xubila o titular e non hai relevo para seguir co local. Outros negocios pechan, pero porque non poden competir coa presión que exercen tanto as grandes áreas comerciais como as compras por internet. Aínda así, tamén é verdade que neste municipio temos unha porcentaxe considerable de xente nova que está emprendendo, sobre todo no sector textil.

-¿Afectalles a proximidade con Lalín, a cabeceira da comarca, a pesar de que este municipio tamén sofre a competencia das redes comerciais de Ourense, Santiago e Pontevedra?

-A verdade é que non. Cando un cliente non atopa o que busca aquí nos comercios de Silleda, tira directamente a Santiago, non se despraza a Lalín. O que nos queda ao pequeno comercio para competir coas ventas on line e as grandes áreas é publicitarnos, sobre todo a través das redes sociais, e a verdade é que nos está axudando moito, para darnos a coñecer.

-Vostede, xunto coa súa irma Patricia, ocúpase dunha tenda que comezou no 1989 da man da súa nai, que lle deu nome ao local e que o puxo a funcionar como mercería e negocio de roupa. Despois o seu pai montou nel unha sastrería e roupa de home. Agora os seus clientes son mulleres e homes de 30 a 60 anos. ¿Foron cambiando os gostos do consumidor en todo este tempo? ¿Hai clientes que aposten polo comercio de cercanía, por roupa sostible?

-Nas nosas tendas de Silleda e tamén de Lalín vendemos tanto roupa de multinacionais como marcas de feito en Galicia. O problema está en que os produtos feitos aquí adoitan ser máis caros, e o cliente segue mirando o peto, de maneira que vai gastar 40 euros e non 240. É verdade que a xente quere consumir produtos de aquí, pero non quere pagar máis por eles, ainda que vexas que a prenda que che sae máis barata pón na súa etiqueta que foi feita na India, por poñer unexemplo. Penso que a nivel global aínda non estamos concienciados.