El grupo parlamentario del PSOE insta al Sergas a iniciar el nuevo centro de Lalín

El grupo socialista en el Parlamento de Galicia presenta una proposición no de ley en la que insta a la Xunta a tomar medidas en relación con la situación de la atención sanitaria en Lalín. En concreto, demanda la construcción del nuevo centro de salud "a la mayor brevedad".

Entretanto, solicita que se evalúen las deficiencias estructurales del actual ambulatorio y la implementación de un plan de mantenimiento hasta disponer de las nuevas instalaciones. De igual modo, pide que se asuman las demandas de los profesionales del centro sanitario en términos de material para el correcto desarrollo de sus funciones, así como que se garantice la cobertura de bajas y vacaciones del personal del centro para mantener el nivel asistencial y no saturar a los profesionales.

La proposición lleva la firma del diputado Julio Torrado Quintela, que recientemente visitó el centro de salud de Lalín, junto a la de sus compañeras María Luisa Pierres López y Noela Blanco Rodríguez. Califican la atención primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en Lalín de "paradigmática" de buena parte de los problemas que sufre el sistema en Galicia, "fruto de la política de recortes y dejadez del PP". Los parlamentarios reseñan que el ambulatorio, construído en los años 70, presenta "deficits de tipo estructural difícilmente subsanables".

El PSOE cree que el Centro Integrado de Servizos (CIS) "podría resolver algunas cuestiones estructurales del actual centro, mas no será el avance necesario en términos de ampliación de servicios de manera notoria". Incluso su puesta en marcha no solucionaría "varios problemas" que hay en la actualidad, "si no existe una política de fortalecimiento" por parte de la Xunta. Es el caso de falta de la cobertura de bajas y vacaciones, que dejó alguna mañana el ambulatorio con solo tres de los diez médicos. En este sentido, critica que desde 2009, el Sergas haya contratado a menos del 15% de los titulados MIR, "cifra insuficiente para cubrir las necesidades de un sistema que precisa una dispersión notoria y una fuerte implantación en el territorio".

Otros motivos de queja tienen que ver con las carencias del Punto de Atención Continuada, como la falta de ducha o el tener que compartir su ya reducido espacio con el equipo de HADO (Hospitalización a Domicilio), además de la falta general de personal que padecen los PAC de Galicia. También critican que haya una sola ambulancia con Soporte Vital Básico para una comarca extensa y con gran dispersión demográfica.