El alcalde apunta a la RPT como "la única vía" para resolver el problema salarial que sufren los policías locales

El alcalde de A Estrada, José López Campos, se mostró al mediodía de ayer convencido de que la Relación de Postos de Traballo (RPT) es "la única vía" que puede resolver el problema salarial que vienen sufriendo los policías locales de A Estrada. Salía así ayer al paso del reciente comunicado que emitieron el miércoles integrantes de la Policía Local que vienen defendiendo en los tribunales el derecho a cobrar el complemento de destino que les reconoce la RPT habiéndole ya ganado hasta cinco pleitos al Concello "por idénticos motivos" -las últimas sentencias se acaban de conocer- y que se muestran dispuestos a seguir batallando por sus salarios "hasta las últimas consecuencias" porque son "el colectivo peor pagado de la provincia" y "con casi total seguridad de Galicia" además de tratarse del "rendimiento" del trabajo con el que sustentan a sus familias.

Sin querer entrar a valorar las declaraciones realizadas en el comunicado de los integrantes de la plantilla de la Policía Local, el alcalde aseguró que va a "intentar buscar una solución buena para los 100 funcionarios y los 40 laborales" que conforman el cuadro de personal del Concello.

Admitió que la Policía Local es "un colectivo importante que nos preocupa". Y, mientras que el comunicado de los efectivos policiales denunciaba "incumplimientos" por parte del alcalde en el pago de los atrasos que se había comprometido a pagar en relación con el complemento de destino, el regidor defendió que "hago lo que mandan los servicios jurídicos del Concello": Secretaría e inervención. Señaló que hay cosas que "exceden la capacidad del alcalde" y que, por tanto, él no tiene "capacidad ni forma" de llevarlas a cabo. "Me gustaría que lo entendieran pero hay quien sí y quien no. "Es que no pudo, no que no quiera", garantizó. "Me gustaría tener capacidad para hacerlo" pero señaló que no puede actuar en contra de lo indicado en los informes de Secretaría e Intervención.

Agregó que desde el ejecutivo local "se está intentando pagar donde hay algún resquicio legal" que lo permite. Pero, reiteró, no pueden hacerlo con los informes de Secretaría e Intervención en contra.

También hizo notar José López que no es un problema de ahora sino que la Policía Local lleva "muchos años" así. Pero, agregó, "es mal momento para arreglarlo". "La única vía es la RPT", afirmó, estimando que en ella la Policía Local "no sale mal parada". "Si creen que al margen de la RPT" pueden hallar una solución, añadió, "están equivocados". Ese documento es "el único que puede darle cobertura legal a las reivindicaciones de los policías locales de A Estrada".

Asimismo, en relación la negociación extrajudicial que pretende llevar a cabo el ejecutivo local y después de que el comunicado de la plantilla de la Policía Local aplaudiese iróniamente que el alcalde "en vísperas electorales y con una sentencia clara, aunque recurrida en apelación por un trabajador, impulse las negociaciones para desbloquear los problemas que acarrea la judicialización" de la RPT, el munícipe -que decidió implicarse recientemente en esta negociación- ve "bastante buena sintonía con la propuesta" que el gobierno local le ha hecho llegar a sindicatos y trabajadores. "Estamos en el momento" de alcanzar un acuerdo, apuntó. "Hasta ahora" las posturas estaban "muy distiantes" pero ahora hay una "buena sintonía" que le hace albergar esperanzas de llegar a buen puerto. "puede ser un buen momento para llegar a un acuerdo", defendió. "Nadie buscó llegar a tres meses de las elecciones" así, señaló. "Pero tenemos voluntad para resolverlo" y no solo por lo que respecta a la situación de los policías locales de A Estrada -que también- sino para buscar una salida consensuada al "problema de todos" los trabajadores municipales, bien sean funcionarios o laborales.