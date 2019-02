Vilariño propone suprimir un margen de aparcamiento en Alcalde Ferreiro y ampliar las aceras

El concejal de Obras de Lalín, Francisco Vilariño, mantuvo ayer una reunión con vecinos y comerciantes de la calle Alcalde Ferreiro en la que se informó detalladamente a los asistentes de los cambios producidos en la actuación inicial de arreglo proyectada para esta calle tras detectarse una serie de carencias en el proyecto técnico que sirvió para su adjudicación, en concreto, en lo referente a la reconstrucción de las aceras. Ante las carencias técnicas suscitadas en esta parte de la actuación y la imposibilidad administrativa de hacer un modificado con garantías, el Concello y la empresa adjudicataria llegaron a la decisión de rescindir de mutuo acuerdo el contrato para la reposición de las aceras. Asimismo, gracias a las negociaciones mantenidas en días pasados, la resolución del contrato se hará sin indemnización para la compañía y, por lo tanto, sin coste para las arcas municipales.

Esta obligada variación en los planes iniciales permite convertir esta circunstancia en una oportunidad para replantear y optimizar un proyecto con el que "el gobierno sigue firmemente comprometido". En esta línea, Francisco Vilariño ya anunció que llevará al pleno de este mes la modificación de crédito necesaria para la redacción externa del nuevo proyecto en el que se introducirán importantes mejoras con las que conformar una reforma integral de esta calle que, además de contemplar el arreglo de las aceras, incluirá la sustitución y mejora de las canalizaciones y de los servicios.

En el encuentro se buscó consensuar con los vecinos y comerciantes de Alcalde Ferreiro los cambios a introducir. Entre ellos, se puso sobre la mesa la posibilidad de acometer la ampliación de las aceras a costa de suprimir uno de los márgenes de estacionamiento para hacer de esta calle "un espacio urbano más atractivo, accesible y humanizado". No obstante, esta medida no quedó determinada y se seguirá valorando en los próximos días la posibilidad de aplicarla o no.

El concejal de Obras también informó de que la actuación que sí se va a acometer de inmediato es la reposición completa del pavimento y el pintado de la calzada. Esta parte del proyecto se adjudicó en otro paquete de actuaciones y tiene una mayor urgencia pues -cómo señaló Vilariño- debido al pésimo estado que presenta, "de ningún modo nos podemos permitir mantener por más tiempo el firme de esta carretera en tan malas condiciones". Previamente a la dotación con una nueva capa de rodadura, el asfalto actual será fresado para que el nivel de la carretera no aumente.

Por último, Vilariño agradeció la presencia de los vecinos que participaron en la reunión, así como el tono colaborativo y cordial en el que transcurrió e hizo hincapié en que "estamos ante una buena oportunidad para diseñar un nuevo proyecto consensuado con la ciudadanía que, sin lugar a dudas, mejorará la actuación programada inicialmente y será muy beneficiosa para el conjunto de los residentes y del comercio".