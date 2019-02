La Semana Verde licita la seguridad del recinto durante las ferias

La Fundación Semana Verde saca a licitación la seguridad del recinto para cada evento y certamen ferial que tenga lugar a lo largo del presente año. El presupuesto es de 50.820 euros, con IVA incluido, y las ofertas pueden presentarse hasta el 20 de este mes. La entidad señala que opta por este procedimiento abierto público porque no dispone de medidas propias adecuadas para cubrir el servicio y porque tampoco resultaría rentable. El importe máximo de dicho presupuesto no es vinculante para la Fundación, de modo que ésta no queda comprometida a encargar un número concreto de ferias o más prestaciones para agotar la cuantía.

El valor estimado del contrato es de 100.800 euros. Los criterios a tener en cuenta conceden hasta 5 puntos a cuestiones de personal, 10 a temas de carácter técnico, 15 a la memoria de operatividad y actuaciones y otros 10 a la memoria técnica.