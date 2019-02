josé Antonio salgado agromartín "Hoxe en día a práctica cristiá diminuíu, pero quen o é, é de veras"

Tras a xubilación do sacerdote Francisco Lodeiro Vázquez que nos últimos anos encargouse das parroquias de Botos, A Xesta, Vilanova e Doade agora será o párroco José Antonio Salgado Agromartín, aos seus 71 anos, o que tome o relevo.

-Como foi a acollida en Lalín?

-Aínda me presentei o pasado domingo aquí na misa das 12:30 horas e veño encantado porque eu a Lalín veño con moita frecuencia porque teño un irmán casado e teño sobriñas. O bispo sabía que tiña familia aquí e como no ámbito da diocese non teño máis familia vivindo actualmente, polo que me facía ilusión afincarme nesta zona, e sobre todo agora en idade de xubilación. E veño encantado de facer o que poida nesta miña última etapa da miña tarefa pastoral.

-Así que xa coñece ben Lalín.

-Si e coñezo a todos os demais sacerdotes e xuntámonos moitas veces aquí para actualizarnos con respecto á Teoloxía de Biblia, por iso xa non é novidade nin para eles, nin para min, e xa coñezo a moita xente, porque teño vido moitas veces visitar a meu irmán, polo que a min Lalín resúltame moi familiar e síntome coma na propia casa.

-Vostede é licenciado en Ciencias Bíblicas, non?

-Si estiven tres anos en Centro América como profesor de biblia y como párroco. Foi una experiencia estupenda, concretamente estiven na capital de Puertorico, dando clases na Universidade do Sagrado Corazón e na Pontificia de Ponce, de clases de biblia. Ademais colaboraba no seminario maior de alí. E ao vir seguín coa miña labor de ensinanza de biblia.

-Aquí en Lalín ten pensado impartir clases de biblia?

-Aquí levamos tres anos dando biblia, estivo aquí o meu compañeiro de Biblia, fundador do movemento bíblico, José Antonio González García, e agardo seguir axudándoos, ampliando o estudo da Biblia, non só con segrares, senón tamén cos curas. Para compartir o meu humilde saber e tamén porque teño moitos libros da materia.

-Como foi ser capelán dos hospitalis de Lugo?

-Foi una experiencia riquísima de asistir aos enfermos e aos familiares e de estar en relación cos médicos. Hai momentos complicados, pero tamén de satisfacción de saber que axudas moito ás familias, de acompañalas, e é moi bonito.

-Comentáronme que é sabedor de moitos idiomas.

-Cheguei a estudar 12, porque na especialidade de Biblia, non só hai que saber as linguas modernas, senón nas que foron escritas as páxinas da biblia, para profundizar no textos sagrados. Así falo algúns ben como italiano, porque foron cinco anos que estiven en Roma, francés, inglés, o alemán, aínda que menos, latín, grego, hebreo, arameo, portugués...

-Que tal a súa etapa en Roma?

-Moi ben. Estiven na universidade Gregoriana e licencieime en Teoloxía, na especialidade dogmática e alí fixen a licenciatura en Ciencia Bíblicas, terminei no lonxano 1977. Foi una experiencia marabillosa por poder tratar con xente de culturas de todo o mundo, para min foi moi enriquecedor e tamén por contar con teólogos e biblistas de todo o mundo e do mellorciño.

-Como ve vostede que cada vez haxa menos curas?

-Lalín é un semilleiro de vocacións, xa que nestes últimos anos tivemos ordenacións de moitos sacerdotes mozos, máis aquí que no resto da diocese. E ademais, son sacerdotes magníficos que se ve que veñen de familias cristiáns e que manteñen unha ilusión enorme.

-Como ve o tema da fe na actualidade?

-Hoxe en día a práctica cristiá diminuí enormente debido a unha serie de factores sociolóxicos, pero penso que o que é, é de veras. Como dicía un famoso teólogo, O cristián do século XX ou será místico ou non será cristiá.n Tén que ter raíces profundas para que o ambiente pagano que nos rodea non no arrastre Eu vexo o futuro con ilusión e con optimismo. Haberá menos, pero os que son serán convencidos pola viveza profunda da súa fe. Algo moi necesario é a formación que é responsabilidade nosa, de dar unha formación cristiá adecuada, porque non se ama o que non se coñece.