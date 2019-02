Desestiman la suspensión del acuerdo para la adjudicación del supermercado de Abastos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Pontevedra publica en un auto la desestimación de la solicitud que había presentado la empresa Emdeza contra el acuerdo de adjudicación del supermercado de la Praza de Abastos de Lalín. Dicha firma, que había participado en el proceso de licitación, elevó un contencioso-administrativo contra los acuerdos de la junta de gobierno local en los que, tras diferentes deliberaciones de la mesa de valoración, decidió adjudicar dichas instalaciones a la oferta remitida por la empresa Eroski.

En el auto, que ya recibió el concello lalinense, el juez considera que no tiene motivo la suspensión cautelar porque la recurrente no fue capaz de demostrar que con esta adjudicación a Eroski "se le genere un perjuicio de difícil e imposible reparación, o que se pueda poner en peligro la propia supervivencia de la empresa". Apunta, además, que en la ponderación de los intereses en conflicto, no debe prevalecer el económico de la empresa que recurre sobre el interés público que representa la adjudicación apelada.

Así pues, y a la espera del fallo judicial sobre el recurso presentado, el gobierno local apunta que "no existe ningún impedimento en este momento" para que continúen las actuaciones que permitan poner en marcha este nuevo súper en la Praza de Abastos, con el que aumentará la actividad en una de las zonas fundamentales para revitalizar y atraer más clientes a este mercado.

El cuatripartito recuerda que a esta adjudicación a Eroski se suman otras ya formalizadas en su día, como la que recayó en Isabel Crespo Feáns para poner en marcha un comercio menor de productos de alimentación y artesanía en los espacios de la antigua tienda de Ultramarinos, o la que obtuvo Ramona Abeijón para vender marisco en la antigua pescadería.

Desde la Concellería de Comercio, José Manuel Fernández expresa su deseo de que los nuevos adjudicatarios del supermercado puedan iniciar su actividad cuanto antes, como ya hicieron algunos de los nuevos negocios. "Las nuevas adjudicaciones no solo impulsarán la actividad comercial, también van a servir para incrementar y diversificar su oferta de productos y servicios, siempre tomando como base la apuesta por el producto de calidad y de proximidad, algo que además permitirá seguir poniendo en valor el sector agroganadero de la comarca", recalca el edil.

Con respecto al supermercado, Fernández está convencido, al igual que los propios placeros, de que va a ser un impulso muy importante para la Praza de Abastos, "lo que permitirá seguir avanzando en su papel fundamental como uno de los principales motores económicos del comercio en Lalín", apunta.

Reforma del enclave

Por último, José Manuel Fernández recordó que el mercado va a beneficiarse en los próximos meses de una actuación de mejora y reforma, lo que convertirá a este enclave comercial en un lugar bastante más cómodo y funcional para los propios vendedores, pero sobre todo mucho más atractivo para los clientes.