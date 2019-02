El BNG de Lalín solicita que la guardería pública del polígono tenga un horario de 12 horas

El BNG de Lalín denuncia el actual servicio de las dos guarderías públicas del concello de Lalín y aporta propuestas que trasladará al Parlamento de Galicia. En el caso de A Galiña Azul del casco urbano solicita la ampliación de un aula para uno y dos años y en la ubicada en el polígono industrial que se amplíe el horario hasta las 20.00 horas.

"Todos sabemos cómo está la sanidad aquí y también queremos denunciar los servicios de guardería, que siguen exactamente igual que hace cuatro años, porque no se actuó para nada en las guarderías de Lalín", señala el nacionalista Manuel Carbón. Precisamente, el grupo había denunciado hace cuatro años esta situación, la "de un servicio que es muy importante para la conciliación familiar y un servicio que es público y que está provocando la proliferación de los servicios privados", añade.

Ante esto el portavoz del BNG lalinense, Francisco Vilariño, adelantó que desde el partido van a hacer "una propuesta en positivo de como se tiene que gestionar las dos guarderías públicas y entendemos que tienen que tener una visión de globalidad para atender al conjunto de la población y la realidad actual no garantiza la oportunidad de condiciones en igualdad y que permita una conciliación familiar y laboral". Vilariño considera que este servicio es fundamental si se quiere asentar población en un lugar.

Carbón, Vilariño y Ana González se concentraron ayer ante la guardería que está junto al auditorio, en la Rúa da Banda de Música de Lalín, para denunciar esta situación y presentar sus propuestas. Con referencia a ésta, el concejal nacionalista recalcó que precisamente es la más demandada, fundamentalmente por su ubicación, pero también por algo que es clave que es su horario. "Un horario de 8:00 a 20:00 horas que obviamente la hace accesible y que hace que sea una guardería que sigue con lista de espera". Por este motivo, unas de las peticiones el BNG es que en esta guardería se aumente una aula para niños de uno a dos años. "Es totalmente factible porque no haría falta ni siquiera hacer obra, porque ya hay espacio físico, aunque evidentemente habría que aumentar el personal". Vilariño explica que "una aula que además en la práctica ni se oferta porque la lista de espera que existe sobre la misma ya lo imposibilita y se llena año tras año con la gente que pide el traslado desde la del polígono a ésta".

En cuanto a la guardería del polígono, critican el horario que tiene. "Es una auténtica contradicción que esté situada en un polígono y cierre a las 17:00 horas", señala Vilariño que manifiesta que recibió quejas de vecinos a lo largo de estos años por esta situación. Por lo tanto, piden que se amplíe ese horario hasta las 20:00 horas. "Es un sin sentido que una guardería de un polígono industrial tenga ese horario y que sea distinto y recortado con respecto a la guardería del casco urbano, o incluso, de una privada".

Vilariño insiste en que él, como padre, solo tiene palabras buenas hacia las dos guarderías, pero recalca que algo que no se está cumpliendo "es que solo ofertan hasta las 17:00 horas, y el reglamento estipula, algo que no se está informando, es que si hay un 10% de solicitudes se ampliaría una hora más", pero ante esto añade que "pero si a un padre le dicen que solo hay hasta las 17:00 horas es imposible que se produzca ese porcentaje de solicitudes para ampliarlo." Insisten en que se está desatendido lo público para darle negocio a lo privado "que no tenemos nada que decir de las iniciativas privadas, pero estamos hablando de guarderías privadas con lista de espera y de algún caso que tuvo que llevar a su hijo a la guardería de otro concello".

Además, de los horarios insisten en los precios. "Las guarderías públicas en la anterior legislatura de la Xunta tuvieron un aumento importante, incluso hay lo que le llaman el bono concilia, aportan una ayuda, y de ir a una pública a una privada estamos hablando igual de diferencia de más de 200 o 300 euros".

Todas esta cuestiones las transmitirán al Parlamento de Galicia a través del grupo parlamentario del BNG, de distintas iniciativas y desde el Concello de Lalín y estarán incluidas en el campaña de las municipales del BNG para que esto sea una realidad.