La temporada de pesca fluvial se abre el 17 de marzo y concluirá el 31 de julio

La temporada de pesca fluvial en Galicia se abrirá el próximo 17 de marzo y llegará a su fin el 31 de julio, con carácter general, si bien -como viene siendo habitual- en las aguas salmoneras el período hábil de pesca no arrancará hasta el 1 de mayo.

Así se explicita en las normas de pesca en aguas continentales que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda publicó hoy en el Diario Oficial de Galicia. En dichas normas también se fijan las cuotas y las medidas de captura.

Respecto de la trucha, será la especie que podrá capturarse desde el mismo inicio de la temporada de pesca el próximo 17 de marzo hasta su finalización el 31 de julio, si bien en los cotos con convenio de colaboración se prolongará hasta el 30 de septiembre en la modalidad de pesca sin muerte. En las aguas salmoneras, de reo o de montaña, la temporada no arrancará hasta el 1 de mayo. Como norma general, cada deportista podrá capturar 6 ejemplares al día con una talla mínima de 19 centímetros, admitiéndose los mismos cebos que la pasada temporada.

En cuanto al salmón, la cuota de captura queda establecida en un ejemplar por persona y día con una dimensión mínima de 40 centímetros. El ayuntamiento de A Estrada vuelve a llevarse la palma en cuanto a la posibilidad de capturas ya que el río Ulla es el que ostenta un mayor número de capturas anuales: 50 ejemplares del pez rey frente a los 5 del río Lérez, los 15 del Masma, los 10 del coto de Salmeán, los 8 del río Miño y los 5 del Mandeo. En los demás cotos autorizados del río Eo no se establece una cuota anual de captura. Por lo que atañe a los cebos, están permitidos los naturales autorizados -lombriz y quisquilla- o artificiales, construidos a imitación de animales o de otros objetos atractivos para los peces (mosca artificial, cucharilla y peces artificiales o similares).

Por lo que respecta al reo, aunque la temporada hábil en general irá del 1 de mayo al 31 de julio se prorrogará en los cotos estradenses de Pontevea, Ximonde, Santeles y Sinde entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre, permitiéndose solo en este período la modalidad de pesca sin muerte. También en otro coto gallego, el de Ponte Arnelas permitirá la pesca sin muerte entre el 1 y el 30 de septiembre. La temporada también se prorrogará hasta el 30 de septiembre en los cotos de Betanzos, Celeiro (lotes 2 y 3), Noia, Noval, Ombre, Padrón, A Ponte do Porto, Ribeiras, Segade, Traba, Viveiro (lotes 2 y 3) y Xuvia y hasta el 15 de septiembre en el coto de Lambre. Para capturar reo, se podrán usar los mimos cebos artificiales que para el salmón (sumándole el denominado "risco") y todo tipo de cebos naturales salvo los de huevas de pez y el pez natural. Queda prohibido usar en las aguas salmoneras cebos naturales distintos a los autorizados para la pesca de salmón en sus cotos.

La normativa publicada hoy en el DOG también fija las normas para la pesca de especies exóticas invasoras y ciprínidos además de establecer los lunes como inhábiles para la pesca, salvo festivos nacionales o autonómicos, y detallar que los jueves no festivos de la temporada hábil solo se podrá pescar en la modalidad de pesca sin muerte en todas las masas de agua. Como excepción, el Jueves Santo (18 de abril) y el Día das Letras Galegas (17 de mayo) serán hábiles según la modalidad de pesca autorizada en cada masa de agua.

Finalmente, en cuanto a las horas hábiles para la práctica deportiva, queda fijada entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta, de acuerdo con las horas establecidas en la página web de Meteogalicia.