O Concurso Balbino de Relatos abre prazo ata o día 29 de xuño

Ata o día 29 de xuño poderán presentarse traballos ao 4º Concurso Balbino de Relatos, que foi presentado onte na Fundación Xosé Neira Vilas. Non en van o certame leva o nome do protagonista da obra más internacional do autor de Gres e da literatura galega en xeral, Memorias dun neno labrego.

"Compráceme, por cuarto ano, convocar este galardón na memoria do sempre querido e admirado Xosé Neira Vilas e, tamén, facelo seguindo o exemplo que nos inculcou de apostar por iniciativas culturais plurais e diversas nas que nos atopamos entidades de diferente natureza, desde a empresa privada ás administracións autonómica, local e provincial, cun obxectivo único que é o impulso á nosa lingua e cultura propias", sinalou o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, onte en Gres. Canda el, estiveron presentes os alcaldes de Vila de Cruces e Boqueixón, Jesús Otero e Manuel Fernández; a concelleira cruceña Beatriz Iglesias, como membro da Fundación Xosé Neira Vilas; e o responsable de Edicións Fervenza, Manuel Núñez. Ademais dos mencionados, neste proxecto tamén colaboran a Consellería de Cultura e Turismo e maila Deputación de Pontevedra.

Este concurso de relatos pretende ser un estímulo para todas aquelas persoas que queiran participar na promoción e difusión de Galicia e da súa cultura. De periodicidade anual, o certame está aberto á participación de escritores e amantes da escritura, de calquera idade ou nacionalidade, co único requisito de que o idioma no que estea escrito o orixinal deberá ser en lingua galega e que terán como motivación temática o rural, o mar e a emigración. Os relatos deberán cumprir unha serie de requisitos formais, marcando unha extensión de entre 100.000 e 180.000 caracteres. As bases estarán dispoñibles para a súa consulta na páxina web concursobalbino.com.

A obra gañadora será elixida por un xurado profesional de recoñecido prestixio que dará o fallo no mes de setembro. O autor do relato premiado recibirá un premio dobre, un cheque por valor de 1.500 euros e a publicación da obra por Edicións Fervenza.

Nas anteriores edicións resultaron gañadoras as obras Máis alá do río do esquecemento, de Ricardo Ferreiro Almeda; De que falarán as árbores, de Ricardo Cid Paz; e Camiños na sombra, de Xián Lois Alcayde Dans.