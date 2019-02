Móvete cuestiona los resultados del Plan Integrado de Emprego de A Estrada

La portavoz del grupo municipal de Móvete, Mar Blanco, cuestiona los resultados de los programas puestos en marcha por el gobierno local en los últimos años para insertar laboralmente a los parados de A Estrada. Entiende que iniciativas como el Plan Integrado de Emprego "no aportan una mejora significativa a los usuarios para encontrar un trabajo" y que los contratos laborales que propician "no garantizan ni la estabilidad laboral ni un salario digno". Estima, además, que "las prácticas consisten en proporcionar mano de obra gratis para determinadas empresas y sin compromiso de contratación". "no nos parece ético que un programa público de empleo trate de vender lo que no es, tanto a los usuarios del mismo como a la sociedad en general", agregó. Denuncia "la carencia de políticas activas de empleo efectivas en ocho años de legislatura de López". Cree que "lo único que aportó" el alcalde al respecto "fue demagogia" y lamenta que "no tuviese en cuenta a la oposición para trabajar en conjunto en políticas efectivas" y en crear "puestos de trabajo de calidad".