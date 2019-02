La base del 061 anexa al nuevo centro de salud de A Estrada recaba el apoyo del Parlamento

La petición de ubicación de una base para la ambulancia del 061 de A Estrada anexa al nuevo centro de salud que se está construyendo en A Baiuca recabó hoy nuevos apoyos en el Parlamento de Galicia. Tras una transacción entre el Grupo Popular y En Marea, la Cámara gallega aprobaba esta mañana una proposición no de ley mediante la que se insta a la Xunta de Galicia a iniciar los trámites necesarios -en colaboración con el Concello de A Estrada- para emplazar una base para la ambulancia del 061 y las guardias de sus trabajadores en una zona anexa al nuevo ambulatorio en construcción en A Estrada.

Al respecto, la diputada popular Encarna Amigo recordó que la Consellería de Sanidade que dirige Jesús Vázquez Almuiña está construyendo este inmueble en A Estrada con un importe que ronda los cuatro millones de euros, sin que contemple un espacio anexo a estas instalaciones sanitarias para albergar la base de la ambulancia del 061. De ahí que se adoptase el acuerdo de esta mañana en O Hórreo. "Consideramos necesario que Xunta y Concello analicen las posibilidades existentes para habilitar estas instalaciones", agregó.

Abogó por que la base de la ambulancia se sitúe "en el mismo edificio que el centro de salud siempre que el centro disponga de espacio suficiente y no interfiera con la labor asistencial del mismo". "De no poder ser así", defiende que se busque "la localización más próxima posible al centro de salud".

"En la actualidad, la base de la ambulancia de A Estrada está situada a cinco minutos del centro de salud pero consideramos que estaría mejor al lado de estas nuevas instalaciones, por lo que demandamos que Xunta y Concello valoren la posibilidad de habilitar el espacio necesario", concluyó.