Unha fonte cristianizada e unha capela que se remonta ao ano 1748

A Fonte da Virxe debeu ser lugar de culto pagán na Prehistoria que a Igrexa se encargou de cristianizar séculos despois, erguendo no lugar unha sinxela capela na honra da Virxe, sobre da que a medidos do século XVIII se ergueu a actual.

A fonte ao carón do regato local, que aquí ten unha pontella e á que se chega por unhas escaleiras dende a capela, foi refeita con boas canterías en varias épocas e nalgún tempo era moi concorrida polos ofrecidos que traían aquí aos nenos que padecían o enganido ou asombramento e, despois de mergullalos na auga milagreira, deixaban como exvoto as súas camisas, que marchaban río abaixo levando a enfermidade.

A lenda do ermitán

Conta a lenda que aquí vivía un ermitán que en tempos remotos atopou no lugar unha imaxe de pedra da Virxe e os veciños comezaron a venerala. A imaxe puidera ser a que deica hai medio século se gardaba na igrexa e foi roubada xunto con outra da Nosa Señora da Piedade aproveitando o afastamento da capela das casas, segundo nos contou o sacerdote Xosé Espiño, que rexe a parroquia e a capela. Agora á fonte só van algúns nostálxicos a beber, lavarse ou levala para as casas e aproveitar as súas supostas calidades curativas. E logo rezar e tocar a imaxe da Virxe para pedir a súa intercesión diante do seu fillo Xesucristo.

Estilo neoclásico

O templo actual foi edificado no ano 1748 por conta de "Don Melchor Taboada Mosquera, cura de Lebosende...", segundo reza nunha longa inscrición nun dos muros interiores desta fermosa capela neoclásica con espadana no lateral, e que substituíu a outra máis antiga que debeu ocupar o mesmo lugar, como xa indicamos. É unha das capelas máis destacadas da comarca tanto pola súa construción en fermoso estilo neoclásico con detalles do barroco que xa imperaba daquela, coa súa fonte milagreira e o seu emprazamento rodeado de praderías e carballeiras á beira do regato local afluente do Toxa -o da famosa fervenza- que aquí move varios muíños. Ten dúas fachadas e da principal desapareceu hai tempo unha talla imaxe pétrea que a presidía.

Estivemos na romaría do San Brais de Chapa por terceiro ano consecutivo, da que deixamos aquí esta reportaxe. E habemos volver se Deus quere a este fermoso lugar que convida a rezar e pasear calquera día do ano.