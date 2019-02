El PP de Silleda iniciará una ronda por las parroquias para desmontar las explicaciones de Cuíña y Brey

El PP de Silleda tilda de poco creibles las explicaciones que dio el edil de Obras, Klaus Brey, ni posteriormente el alcalde, Manuel Cuíña, tanto sobre la sociedad Fomento de Inversión y Contratas como sobre las obras adjudicadas a Endenor, de la que es gerente el actual administrador de aquélla, Fernando Pena Caramés.

El portavoz de los populares, Ignacio Maril, se queja de que mientras Brey explicó tras el pleno del pasado jueves que se desligó de Fomento de Inversión "porque tenía muchos proyectos, ahora resulta que el alcalde fue el que los tuvo que convencer para que dejaran la sociedad, aunque ellos no querían". Cuíña, en realidad, recalcó que únicamente convenció a su hijo. En todo caso, el PP insiste en que "la versión más creíble es que se dieron cuenta de que la información era pública y decidieron dejar por lo menos formalmente la sociedad, ya que era un auténtico escándalo". El problema, para Maril, radica no en que contrate con un amigo, sino en que "le está adjudicando contratos de manera directa al socio del edil de Obras y de su hijo.

Ante la acusación de "mentirosos compulsivos" que esgrimió anteayer Cuíña hacia los concejales del PP, Maril replica que "no tenemos nada que ocultarle a los vecinos, por lo que en los próximos días iniciaremos una ronda informativa por las parroquias para que se sepa quién miente, si el alcalde o nosotros, pero con papeles por delante". Así, el PP enseñará a los vecinos diversa documentación para arrojar luz sobre polémicas que saltaron en las últimas semanas, como la denegación de la aprobación definitiva del Plan de Urbanismo, las irregularidades en la convocatoria de la bonificación del IBI, las ayudas para el vivero de empresas o las presuntas trabas que pone el gobierno al partido para consultar documentación. En este sentido, Maril quiere agradecer al otro partido de la oposición, el BNG, que le permitiese consultar los decretos de este mandato anteriores a julio de 2017, fecha en la que empezó a funcionar la plataforma Xestiona, y cuyo acceso en papel "nos fue denegado por el grupo de gobierno".

Por último, los populares valoran de forma positiva la convocatoria, la semana que viene, de un pleno extraordinario sobre el estado socioeconómico del Concello. Desde este partido, está previsto solicitar la comparecencia tanto de Cuíña como de Brey "para que puedan explicar todas estas cosas y responder a las preguntas de la oposición delante de los vecinos que acudan, no como sucedió en los últimos plenos", en los que el gobierno respondió las preguntas por escrito.