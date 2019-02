Plantación en el entorno de 70 árboles autóctonos

Devesa y López no escatimaron en gastos ni en detalles a la hora de crear Moradas no Ulla. Además de contar con arquitecto para el diseño de las cabañas, también contaron con la ayuda del paisajista Miguel Lois para preparar todo el entorno. En este punto Devesa explicó que se han plantado setenta árboles autotóctonos rodeando las cabañas. El objetivo es crear un espacio en el que, además de disfrutar de la tranquilidad, también se pueda disfrutar de la belleza del entorno. En solo unos meses, la apuesta de Moradas no Ulla ha encontrado elogios por parte de sus clientes pero también dentro del mundo del diseño. La revista "Arquitectura y Diseño" la incluyó por ejemplo en una lista de hoteles de todo el mundo realizados con casas móviles. No fue sin embargo la única revista especilizada que ha elogiado la composición realizada en las orillas del Ulla.