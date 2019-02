La obra de la Praza da Constitución inicia la construcción de cinco nuevas plazas

La remodelación de la Praza da Constitución abre el inicio de los trabajos para la creación de cinco nuevas plazas públicas en el marco de la obra de reurbanización y ampliación de la alameda municipal de A Estrada. Está previsto que desde esta mañana arranque el aporte de zahorras para el acondicionamiento de la plaza que se extiende a los pies de la casa consistorial estradense, si bien en la tarde de ayer ya pudo apreciarse un avance en esta dirección.

El alcalde estradese, José López Campos, explicó que el aporte de este material permitirá alcanzar la cota definitiva que figura en el proyecto. Incidió en que la fase constructiva propiamente dicha arranca por la propia remodelación de la Praza da Constitución, avanzando en la configuración de las distintas plazas hasta alcanzar la calle Castelao

Tal y como se recoge en el proyecto de ejecución, la Plaza da Constitución alcanzará, con las demoliciones realizadas recientemente, una superficie de 2.209,56 metros cuadrados. Una vez pasado el palco de la música, llegará la primera de las otras cuatro plazas públicas encadenadas que servirán de paseo central por la nueva alameda. La primera tendrá una superficie de 269,53 metros cuadrados; la segunda medirá 456,62; la tercera 465,75 y la cuarta tendrá una superficie de 459,39 metros cuadrados.

López Campos señaló que en los últimos días comenzaron las pruebas para el futuro pavimento que, de manera uniforme, se aplicará a las nuevas plazas. Indicó que se estuvieron viendo varias muestras el pasado viernes y que, previsiblemente hoy mismo, se valorarán otras opciones para definir cuál será la que finalmente se aplique en todo este amplio espacio. "Es una cuestión estética, más que otra cosa", apuntó el dirigente.

Por otro lado, el alcalde señaló que no puede confirmarse que durante la jornada de hoy pueda entrar a la zona de obra, como estaba previsto, la machacadora que se encargará de gestionar los residuos generados por las demoliciones en este ámbito y que, tras confirmar su naturaleza valorizable, pasarán a triturarse y a integrarse nuevamente en la obra. El primer edil apuntó que las intensas lluvias de los últimos días humedecieron mucho el terreno y todavía está por asegurar que la machacadora pueda instalarse. Las previsiones iniciales pasaban por que esta máquina funcionase entre hoy mismo y el viernes. En todo caso, el regidor señaló que, aunque mismo no pueda entrar hoy, todavía sigue en plazo para la realización de las labores que esta planta tiene encomendadas para la gestión in situ de los residuos de esta obra.