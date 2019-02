Móvete tilda de mano de obra gratis las prácticas del Plan Integrado de Emprego

La portavoz del grupo municipal de Móvete, Mar Blanco, pone en tela de juicio los resultados de los programas puestos en marcha por el gobierno local en los últimos años para insertar laboralmente a los parados de A Estrada. A diferencia de la positiva valoración que de ellos realiza el ejecutivo local liderado por el alcalde José López, la edil de Móvete entiende que iniciativas como el Plan Integrado de Emprego "no aporta una mejora significativa a los usuarios para encontrar un trabajo" y que los contratos laborales que propician "no garantizan ni la estabilidad laboral ni un salario digno". Por el contrario, considera que, además, "las prácticas consisten en proporcionar mano de obra gratis para determinadas empresas y sin compromiso de contratación". "No nos parece ético que un programa público de empleo trate de vender lo que no es, tanto a los usuarios del mismo como a la sociedad en general", agrega. También critica que programas de ese tipo, orientados a mejorar la empleabilidad de los trabajadores, carezcan de una evaluación continua.

Denuncia "la carencia de políticas activas de empleo efectivas en ocho años de legislatura de López". Cree que "lo único que aportó" el alcalde al respecto "fue demagogia" y lamenta que "no tuviese en cuenta a la oposición para trabajar en conjunto en políticas efectivas" y en crear "puestos de trabajo de calidad".

Afirma que así lo evidencia la actualización de los datos de desempleo, que "supone un auténtico drama para gran parte de la población". Asegura que "el problema del desempleo y la falta de perspectivas está marcando a varias generaciones sin que desde la administración más cercana -al drama que viven muchos vecinos y vecinas- se haga nada útil para revertir la situación". Destaca que el pasado mes de enero "el número de desempleados subió en 104 personas", lo que motiva que la cifra total de desempleados se sitúe en 1.196. "A esta cifra hay que sumarle las personas que deciden no anotarse en el Servizo Galego de Colocación o las personas que se ven forzadas a emigrar", abundó.

La portavoz municipal de Móvete denuncia "la actitud de López cuando hace escasas semanas alardeaba de conseguir una reducción notable del desempleo" a pesar de que "es sabido por todos que la estadística de diciembre refleja datos estacionales relacionados con la contratación temporal para la campaña de Navidad". "Los datos actualizados vienen a confirmar que López intenta vender una moto pero va a ser un patinete", ironiza Mar Blanco.

Considera que "fue una oportunidad perdida para A Estrada no tener un alcalde que alardease menos y trabajase más, dentro de las competencias municipales, en la creación de puestos de trabajo de calidad". Y estima que "cuestiones básicas como el desarrollo de suelo industrial de iniciativa pública, con servicios y a precios adecuados dentro del mercado" así como "aprovechar el potencial del rural quedaron sin hacer por la incapacidad del alcalde".