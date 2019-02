Ecos repartirá diez cenas

El colectivo de comerciantes y empresarios de Silleda, ECOS, inicia mañana su campaña de San Valentín, que dura hasta el 14 de febrero. Con cada compra, el cliente recibirá una rifa y entrará en el sorteo de 10 cenas para dos personas, a disfrutar el sábado 16 de febrero a partir de las 21.00 horas en estos locales: Bodegón Esther; D'Tapas; O Camiño; Ecohotel Nós; Pizzería Galega; Hotel Via Argentum; A Carballeira do Chousiño; Restaurante Ricardo; Bluû Gastro Bar y Restaurante A Devesa. El sorteo será el 15 de febrero, a las 21.00 horas y en el local que sirve de sede de ECOS. No es presencial, de modo que la organización se encargará de llamar por teléfono a los agraciados. Ésta es la primera campaña que monta la nueva directiva, liderada por Yolanda Mato.