Chapa celebra o San Brais con accesos e cruceiro recuperados

Coma o cada ano dende tempo inmemorial a parroquia de San Cibrao de Chapa (Silleda) celebrou a romaría do San Brais e, nas vésperas, a Candeloria, con misas rezadas e cantada, bendición dos alimentos e procesión, e mesmo algúns devotos se achegaron deica a Fonte da Virxe para beber o recoller auga milagreira. Nesta ocasión estreábase o empedrado do camiño de acceso principal á capela, que correu por conta do Concello de Silleda e que os veciños agradeceron na persoa do alcalde Manuel Cuíña, presente na celebración, e tamén se recuperou o vello camiño que, dende A Devesa, atravesa o regato local por onda a referida Fonte da Virxe deica chegar á capela. Non foron estas as únicas novidades desta edición da romaría: o cruceiro estragado que se gardaba no interior da capela, foi restaurado e agora luce en lugar destacado do recinto. Tratase dun cruceiro antigo, quizais de cando a actual capela, con rústicas imaxes de Cristo no anverso e a Virxe no varal. Os veciños din que veu dunha leira a pé do vello camiño de Chapa á Bandeira.

Á terceira foi a vencida e despois de varios anos na que o mal tempo non permitira a procesión, este ano a xornada foi solleira e a capela quedouse pequena para acoller aos ofrecidos da parroquia e moitos chegados da Bandeira, Lamela, Silleda e incluso de Lalín. Oficiaron a misa solemne os sacerdotes José Espiño, titular da parroquia, e o de Silleda, José Pérez, que cantou o coro local; ao remate da eucaristía houbo a bendición dos alimentos e procesión, que aínda que non houbo acompañamento musical, tivo foguetes dabondo para resaltar a celebración.

O San Brais bispo e mártir é avogoso para os vultos e as enfermidades da gorxa e tamén ten na comarca outras romarías en terras de Agolada: en Gurgueiro e Berredo, das que xa nos temos ocupado aquí, e nalgún tempo en Brocos, onde tiña unha capela ao pé do río que quedou asolagada polo encoro de Portodemouros. Ao igual ca de Chapa, ningunha delas ten agora verbena e comensalidade nas casas, pero antigamente había festa deica a noite nas carballeiras que rodean as igrexas e capelas.