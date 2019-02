Rodeiro invita a hacer turismo gastronómico

Los vecinos que residen en las faldas de la Serra do Faro están acostumbrados a que, cada vez que cae una nevada considerable, decenas de turistas se acerquen a la cumbre que separa Rodeiro y Chantada para disfrutar en solitario, en pareja o en familia de estas estampas tan bucólicas. Ayer el alcalde del municipio, Luis López, aprovechaba su perfil en la red social de Facebook para animar a lugareños y visitantes a aprovechar la jornada para, además de maravillarse con el paisaje, descubrir o volver a sorprenderse con la excelente gastronomía de Rodeiro, que desde hace años es ya un referente sobre todo en carnes de caza.

El temporal Helena, tras dos días de intensa actividad, ya es historia en la comarca dezana y en todo el país, pero ello no impide que las temperaturas sigan siendo muy bajas. La previsión de Meteogalicia es que hoy el mercurio marque en Lalín un valor mínimo de dos grados bajo cero, mientras que la máxima estará en los 10. Eso si, la cuota de nieve ya se sitúa por encima de los 1.000 metros, de modo que quien desee volver a jugar por segundo día con la nieve, no podrá hacerlo ya en los cascos urbanos, sino que podrá acercarse a la Serra do Faro, como indica el regidor rodeirense, y tentar a la suerte. Quizá la nieve ha aguantado el calor del sol de ayer y aún hoy alegre el domingo.