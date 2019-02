Perros lalinenses dignos de un podio

El criadero Agro do Outeiro, de la parroquia lalinense de Santiso, volvió a revalidar la elevada calidad genética de sus pastores alemanes en Expo Canina, el campeonato nacional e internacional que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, de la mano de la Sociedade Canina Galega.

El responsable del criadero, Francisco Serantes, acudió de nuevo al certamen con Less, que en 2018 ya había logrado el premio de best in show, es decir, el mejor cachorro en su tramo de edad en la competición. Por entonces tenía nueve meses. Ahora, con 21 y a sólo tres de cumplir los dos años de edad, Less acaba de hacerse con el trofeo al mejor ejemplar de su raza, en clase intermedia.

A Lugo también viajó uno de los hijos de Less, de nombre Maxi y que sigue los pasos de su padre, pues consiguió el best in show para los cachorros de entre cuatro y seis meses. Las cribas por las que pasa cada animal es el de mejor de raza, que permite optar a mejor de grupo y, una vez superado éste, al de best in show.

Los galardones de estos dos canes les dan el pase para participar en el campeonato de España, que tendrá lugar en mayo. Durante las pruebas, los dos canes lalinenses así como el resto de participantes (el campeonato está abierto a todas las razas) se someten al examen de un juez, en este caso Adolfo Martínez Noguera, quien examina su morfología y otras cuestiones como su dentadura o la forma de caminar del animal.