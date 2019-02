El Bloque denuncia que no hay empresa que asuma la gestión del SAF de Forcarei

El grupo municipal del BNG en Forcarei denunció ayer que "finalmente no va a haber empresa que gestione el Servizo de Axuda no Fogar" (SAF) en este municipio de Terra de Montes. El Bloque aseguró que, tras haberse presentado una única empresa al concurso, "esta finalmente decidió no firmar el contrato al no presentar en el Concello antes del día 29, fecha en la que finalizaba el plazo, la documentación requerida", manifestaron desde las filas nacionalistas.

"Esto significa que el Concello de Forcarei se ve en una situación imperdonable y trágica, ya que puede interrumpirse el servicio", se apunta en un comunicado remitido por el grupo que lidera el edil Roberto Jorge Correa.

En este contexto, el BNG exigió al PP de Forcarei "que asuma responsabilidades". "Belén Cachafeiro no puede seguir siendo la alcaldesa de Forcarei ante el daño que esta situación va a causar a los dependientes de la ayuda en el hogar. "Exigimos del gobierno local que asuma las responsabilidades políticas porque la Alcaldía está tardando en presentar su dimisión, puesto para el cual está moralmente incapacitada para desempeñar", opina el Bloque.

Este partido incide en que, tras presentarse al concurso una única empresa, "decide no firmar el contrato por las deudas preexistentes". "Ahora nos encontramos en la situación de no tener empresa que preste el servicio y las trabajadoras tuteladas por una administradora concursal que puede conllevar un expediente de regulación de empleo y despidos" , remarca el BNG. "De darse esta situación, el Concello quedaría sin personal para atender a personas dependientes, muchas de ellas con absoluta necesidad de atención, lo que puede suponer auténticos dramas", advierten desde la oposición municipal.

Soluciones

Esta Redacción se puso ayer en contacto con el gobierno local para ahondar en la situación en que se encuentra el SAF forcaricense. La alcaldesa reconoció que la única empresa que se presentó no firmó finalmente el contrato y aseguró que el Concello lleva días trabajando para intentar buscar una alternativa a esta situación. "El Concello siempre pagó en tiempo récord y nunca tuvimos lista de espera. Para nosotros en un servicio muy importante", dijo. Indicó que el SAF se sigue prestando bajo la dirección del administrador concursal y aguarda que así continúe hasta que el gobierno dé con una solución. Se preguntó la regidora por qué no se presentaron más firmas al proceso "con un precio de los más altos de la provincia"y por qué la que lo hizo finalmente no lo asumió.