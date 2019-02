De ruta por Lalín para dixerir o cocido

Presentación da Feira do Cocido, onte, no mercado do barrio vigués do Calvario.

Roteiros de Lalín continúa traballando en diferentes iniciativas coas que dar a coñecer a extensa riqueza natural e patrimonial do municipio a través das rutas de sendeirismo que esta agrupación de voluntarios impulsada polo Concello de Lalín creou ao longo dos últimos anos. Nesta ocasión, tal e como informa o tenente de alcalde, Nicolás González Casares, aproveita a temporada álxida do cocido para propoñer unha alternativa de ocio única xunguindo a realización dunha andaina coa posterior degustación do plato en Lalín.

A idea vai principalmente dirixida a visitantes, aínda que, por descontado, tamén pode ser gozada polos lalinenses. Deste xeito, proponse elixir unha andaina entre a vintena que compoñen a oferta de Roteiros de Lalín e un restaurante entre os múltiples que ofrecen cocido co fin de degustar o prato rei da gastronomía galega tras rematar a camiñata.

Toda a información sobre os itinerarios pódese atopar e descargar a través do portal web www.roteiros.lalin.gal, de onde se poden extraer os trucks en GPS que servirán aos camiñantes para guiarse na ruta, aínda que gran parte delas conta xa con sinalización homologada ou permanente. Por outra banda, a información sobre os establecementos que participan no cocido pódese atopar en www.feiradococido.lalin.gal, amais de nos dípticos do Mes do Cocido repartidos por todos os establecementos colaboradores.

50 persoas da Coruña

Roteiros de Lalín tamén ofrece a oportunidade de acollerse á modalidade de rutas guiadas as fins de semana do 9 e 10 e do 16 e 17 de febreiro. Esta alternativa é posible grazas á disposición altruísta dos voluntarios que traballan na iniciativa coa finalidade de que se poida ofrecer ás persoas interesadas a alternativa máis completa e o maior goce do termo municipal. A boa acollida desta proposta estase plasmando dende o primeiro momento, posto que un grupo de 50 persoas procedentes da Coruña realizarán o día 16 o Camiño do Corpiño, e outros grupos de diferentes partes de Galicia xa mostraron interese en participar en máis andainas. As persoas que desexen máis información ou solicitar a compaña dun guía voluntario poden facelo a través do correo electrónico viariumdezae@gmail.com.

Nicolás González Casares puxo de relevo a magnífica proposta realizada por Roteiros de Lalín considerando a simbiose entre cocido e sendeirismo polas máis fermosas paraxes lalinenses, como unha das mellores experiencias de ocio das que se pode gozar neste inverno. Deste xeito, animou a familias ou grupos de amigos a contactar co Concello ou co propio colectivo para informarse e acudir a Lalín a participar nunha experiencia única, que mistura natureza, patrimonio, deporte e gastronomía. O edil mostra o seu agradecemento aos voluntarios de Roteiros e pon en valor o extraordinario traballo que este grupo vén desenvolvendo nos últimos anos e que está servindo para recuperar camiños tradicionais e para dar a coñecer as riquezas patrimoniais e naturais do municipio. Ao mesmo tempo e como se demostra coa actual iniciativa, también funciona como elemento para a atracción de visitantes e, polo tanto, como factor dinamizador socioeconómico do municipio.