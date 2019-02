'Helena' complica la circulación viaria con intensas granizadas y causa cortes de luz

El granizo matutino, con episodios de tormenta en Lalín, dejó paso durante la tarde a intensas lluvias, que siguieron haciendo difícil la circulación por las carreteras. Así, a las 14.26 horas se produjo una colisión entre dos vehículos en la Rolda Leste, de la cabecera comarcal dezana, que se saldó con una mujer herida leve, que fue trasladadas por el 061 al centro de salud. En el casco urbano de Silleda, sobre las 17.00 horas, se produjo otra colisión en el cruce entre las rúas Arxentina y Progreso, con heridos leves.

A lo largo de la jornada, la Guardia Civil de Tráfico recomendó precaución al volante por nieve en la PO-533, en el Alto do faro, así como en la AG-53 entre Dozón y A Corna, ya en Ourense; y en la PO-534, a su paso por el Alto do Candán. De hecho, la alerta amarilla por nieve se mantuvo durante toda la jornada de ayer en la zona norte de Pontevedra (que abarca a las dos comarcas), ante el riesgo de acumulación de dos centímetros por encima de los 800 metros. Es más, la nieve hizo acto de presencia, aunque no llegó a cuajar, en diversos puntos de Agolada y de Vila de Cruces donde no es habitual que caigan copos. La alerta amarilla continuará hoy hasta las nueve horas de la mañana por el mismo motivo, pero incluso por debajo de los 800 metros.

Así es que si el comienzo de año arrancó con cielos despejados y temperaturas muy bajas, prolongando una situación que se mantuvo hasta mediados de mes, febrero comienza con un nombre de temporal en el que el profundo descenso de temperaturas viene acompañado de trombas de agua y precipitaciones de nieve. Según las predicciones de Aemet, la cota de nieve irá subiendo conforme avanza la semana, de modo que el lunes estará ya a 1.000 metros.