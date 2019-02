Os gardiáns da lingua

O salón de actos da biblioteca municipal de Lalín acolleu onte a xuntanza aberta ao público para a creación dunha iniciativa cultural pola defensa do galego na zona. Á cita achegáronse persoas de distintos eidos e zonas da comarca dezá para poñer en común un feixe de ideas orientadas á protección da lingua galega na contorna. O novo colectivo, que aínda non tén nome decidido, propónse facer un diagnóstico de cómo está o galego na zona, tal e como confirmou onte Ariadna Fernández, que presidiu a xuntanza. Fernández aclarou que esta iniciativa cultural nace cunha clara vocación transversal para que "cada un aporte as súas ideas". Os participantes da xuntanza quedaron en voltar verse para concretar as súas primeiras accións en prol da defensa da lingua galega na zona.

Ariadna Fernánez explicou que se trata dun grupo aberto no que "calquera actividade será benvida donde pode participar todo o mundo que queira". Os promotores da idea insisten na vocación aberta do novo colectivo, polo que animan a todos os que queiran pasarse polas xuntanzas a que o fagan sen ningún compromiso máis co mantemento do galego nestas terras. Ariadna Fernández lembrou que todo comezou cunha chamada de Luis Couto "ao que lle dixen que si sobre todo porque me parece que o galego o necesita, e canto máis vai pasando o tempo dame a sensación que máis o necesita". Fernández engadiu que "non sei se estará en camiño de ir a menos cada vez máis".

Os promotores desta iniciativa teñen pensado comenzar a nivel local, en Lalín, "e logo despois xa se irá vendo cómo vai resultando o que fagamos". Non hai sé definitiva aínda "porque non sabemos se vai ser un grupo de traballo ou unha asociación". Na xuntanza de onte tamén se falou da posibilidade de empregar medios audiovisuais para facer o traballo de defensa da lingua galega por riba de todo cos xoves. A tarde noite de onte serviu ademais para que xurdira na capital dezá o xérmolo dun grupo de homes e mulleres dispostos a defender a súa lingua nai ante a continua perda de galegofalantes sobre todo entre a mocidade pola presión do castelán e máis do inglés nos medios de comunicación audiovisuais máis populares.