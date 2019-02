De Curros Enríquez a peleas en familia

El grupo Garabullo se prepara para grabar lo que será su primer disco y lo hace con once temas bajo el brazo. La formación estradense no sigue sin embargo un camino definido en este sentido, abiertos en todo momento a diferentes estilos e influencias. "Algunos de nuestros temas son: Instro, que es un tema instrumental, Oh Cris, una composición mía que se podría considerar una declaración de amor a mi novia, pero a mi manera claro, Eses teus ollos, poema de Curros Enríquez musicado por Sito, Vuelve el hombre, Ei xentiña, Narcolepsia, Gharabullo, Looking for a woman, Freud 3.0 (este tema habla de un día con mis hijos jugando a la Play 3, las peleas entre ellos, y la reflexión posterior), Infusión de decisiones, y versiones como Ring of fire (de Johnny Cash) o Shout de Tears for fears, galleguizada como Berra", explica Xurxo Rodríguez al analizar los primeros temas que han salido de la chistera de Gharabullo.