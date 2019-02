C's de Silleda insta al Concello a drenar el aparcamiento de la Fervenza do Toxa

Ciudadanos de Silleda mostró ayer su total desacuerdo con las explicaciones ofrecidas por el alcalde Manuel Cuíña sobre la reforma del aparcamiento de la Fervenza do Toxa. Salomé Taboada, coordinadora de la formación naranja, recordó que "en ningún momento hablamos de hormigonar el aparcamiento, sino de realizar los oportunos drenajes que canalizasen el agua de la lluvia". Taboada invitó también a Cuíña a que indique "en qué parte de la web institucional se encuentra la información relativa a la obra porque la única información a la que se puede acceder respecto de esta obra es la periodística, según la cual hasta 2025 se pagará un alquiler por el terreno y las anualidades correspondientes del mismo". La responsable de Ciudadanos en Trasdeza agradeció la "rápida respuesta" del regidor municipal pero insistió en que la argumentación de Cuíña "no nos convence". Taboada concluyó al respecto indicando que "lo que no interesa que aparezca en la web municipal no aparece porque la información está seleccionada".