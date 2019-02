Conde volverá a liderar una candidatura al margen de CCD, que defiende la elección de Cruz en "primarias"

Camilo Conde López renuncia a sus cargos en Coalición de Centro Democrático (CCD) y solicitará la baja como afiliado. La dimisión del exconcejal -entonces en el Partido Galeguista Demócrata- llega dos meses y medio después de la presentación de la formación centrista en Lalín y motivada por la proclamación de Juan José Cruz García como candidato a la alcaldía. Desde CCD validan el nombramiento del actual edil no adscrito tras unas elecciones "primarias".

"Dicha elección fue patrocinada por el elegido, con la colaboración de dos de sus afines y sin someterse a ninguna norma de las previstas para estos casos", afirma Camilo Conde, que confiesa no haber querido "interferir en sus pretensiones, ya que el verdadero problema radica en querer primar sus ambiciones y no haber respetado los órdenes preestablecidos, anteponiendo una vez más su deslealtad". Esta actitud "desató la división en el grupo" y "un mal ambiente cargado de negatividades". Tal panorama, junto con "otras acciones llevadas a cabo" sin su consentimiento como coordinador, podría ser motivo de expedientes disciplinarios, "ya que sus efectos vienen contemplados en los estatutos como muy graves". Conde prefiere irse "en aras de evitarles complicaciones", como muestra del respeto que le sigue mereciendo CCD. Decidió "no apoyar a sus inductores", en quienes ha perdido su confianza, por lo que renuncia a sus cargos ante el partido y solicita su baja como afiliado.

Eso sí, el veterano exedil aclara que esta decisión no significa "mi renuncia ni el abandono de la política", ya que sus intenciones pasan por "liderar una candidatura y seguir trabajando por este municipio, para el que estoy seguro de poder recuperar esa prosperidad deseada, donde impere la dignidad y el empleo". "Confío en que las urnas así me lo permitan", manifiesta Conde, que valora a todos los que han colaborado "desinteresadamente" en sus anteriores campañas, con los que sigue contando.

Reacción interna

"Nos duele especialmente que una persona que considerábamos amiga se enfade porque la gente del partido, democráticamente, hayamos elegido candidato", replica la ejecutiva local de CCD, que mantiene "las puertas abiertas" a Conde "si recapacita". Entiende que su presencia le aportaría "100 o 150 votos más" y le "garantizaría sacar un concejal y luchar por otro más". "Pero la realidad es que tenemos que ir por separado", lamentan sus efímeros compañeros de filas. En cualquier caso, confían en sus posibilidades y en el trabajo hecho, pues aseguran contar con "medio centenar de simpatizantes y una estructura lo suficientemente consolidada" para que no les afecte la salida. "Yendo por libre a quien beneficia es a [Rafael] Cuíña, porque no va a conseguir representación y sus votos se van a perder", sostiene.

Desde CCD explican que, tras la asamblea convocada para la elección del candidato, la ejecutiva local acordó proceder a "unas primarias", en las que salió nombrado Juan José Cruz "por mayoría absoluta". Añaden que Conde rechazó la propuesta de ir de número 2. Tildan su postura de "chantaje" hacia el resto de integrantes. Aún así, le dieron un período para reflexionar, tras el cual decidió abandonar el proyecto político. "Las ideas pervivirán por encima de las personas", concluyen.