El Concello detecta expectación por el nuevo formato de la Festa do Petote

Imagen de una Festa do Petote. // Gustavo Santos

El Concello de Cerdedo-Cotobade detectó ayer una importante expectación ante el nuevo formato que se imprime este año a la Festa do Petote, prevista para el domingo 17 de febrero. Fuentes municipales aplaudieron la reciente incorporación de dos establecimientos hosteleros al grupo de restauradores que ofertarán en la referida jornada el disfrute de este tradicional cocido carnavalesco.

De este modo, en total serán diez los locales en los que podrá degustarse el plato protagonista de esta cita gastronómica: A de Tucho (Augasantas), A Raxadal (Carballedo), Casa Blanco (Rebordelo), Casa Inés (Carballedo), Veiga Mariña (Almofrei), O Espigueiro (Cerdedo), O Meu Lar (Cerdedo), Moncha (Cerdedo), Restaurante Davi (Quireza) y A Vosa Taberna (Borela). No obstante, se incide en que Carballedo se mantendrá como el epicentro de las actividades festivas.

Por su parte, el grupo municipal del PSOE quiso trasladar que considera "una pena" el cambio dado a la Festa do Petote, considerando que al no contar ya con una ubicación fija para degustar este plato el evento decaerá. "Desde nuestro punto de vista todas las fiestas gastronómicas deben tener una ubicación física y fija, y desde luego la ubicación de la Festa do Petote es Carballedo", defienden los socialistas. Asegura este grupo que "son muchos los vecinos que manifiestan su descontento en las redes sociales y por distintos medios, ya que consideran que la fiesta con una ubicación fija servía como nexo de unión".