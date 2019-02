Retiran hoy la polémica antena de Benito Vigo, con la constancia de que promueven nueva instalación

Solo unos días después de que la plataforma vecinal constituida para protestar por la antena de telefonía móvil instalada en el número 14 de la avenida Benito Vigo de A Estrada presentase un nuevo escrito en el Concello solicitando que se procediese a su precinto, el alcalde estradense, José López Campos, anunció que el dispositivo será retirado hoy mismo. La tranquilidad de los oponentes es solo temporal, ya que el munícipe reconoció que el gobierno tiene constancia de que la empresa continúa los trámites para conseguir licencia para una nueva instalación.

López apuntó que, aunque algunos vecinos tenían dudas de que esta antena hubiese llegado a entrar en funcionamiento -asegurando interferencias en la recepción de la señal televisiva, por ejemplo- el gobierno había advertido a la compañía que la instaló que "no podía emitir ni en pruebas". En todo caso, incidió en que, dado que se trata de una antena "que no cumple con las condiciones urbanísticas", no puede funcionar en este emplazamiento, de ahí que el Concello forzase su retirada.

La empresa encargada de realizar los trabajos de evacuación del dispositivo cuenta con autorización del Concello para ocupar la vía pública -concretamente la Travesía de Vigo- esta mañana, entre las 08.30 y las 12.00 horas.

El alcalde explicó que la firma que colocó esta antena de telefonía presentó recursos contra el requerimiento de reposición de la legalidad cursado por la administración municipal, alegando que cumple con los parámetros indicados por Industria. El primer edil reconoció este extremo pero apuntó que no reúne las condiciones urbanísticas para que el Concello otorgue licencia y, por tanto, el ayuntamiento ordenó su retirada. Indicó asimismo el mandatario que la firma presentó un recurso jurídico por la multa que impulso el ayuntamiento, una cuestión que ahora la administración está estudiando. En todo caso, hizo hincapié en que ello no afecta a la orden para que se saque y se desmonte el dispositivo instalado en una de las avenidas principales de A Estrada.

Tras reconocer tener constancia de que la empresa tiene previsto pedir licencia al ayuntamiento para la instalación de otra antena en esta zona, el alcalde apuntó que primeramente la firma debe obtener las pertinentes autorizaciones de Industria antes de cursar esta solicitud ante la administración municipal. Aseguró el mandatario que el gobierno que preside "continuará al lado de los vecinos" y estará en contacto con los ciudadanos preocupados por esta instalación, de manera que prevé poner en su conocimiento los avances en esta tramitación e informarles de cuándo se presente documentación para un nuevo emplazamiento.

Cabe recordar que el Concello procedió a principios de diciembre a imponerle una primera multa coercitiva a la empresa que instaló la polémica antena de telefonía sobre el techo del casetón del ascensor del citado edificio número 14 de la avenida de Benito Vigo, suscitando en los últimos meses una fuerte oposición vecinal. Con la imposición de esa multa coercitiva -cifrada en 1.000 euros- el ayuntamiento buscaba forzar la retirada del dispositivo. El oficio de imposición de esa multa también le otorgaba a la empresa un plazo para proceder a la retirada del dispositivo, como un nuevo paso de la administración local ante la falta de respuesta satisfactoria de la firma al requerimiento para la retirada de la polémica infraestructura que el Concello ya le había remitido a finales de junio.

La instalación de este dispositivo suscitó una importante contestación vecinal. Los ciudadanos se movilizaron en contra de la antena, creando una plataforma y reuniendo miles de firmas para testimoniar esta oposición y forzar su retirada. Esta mañana verán cómo se suprime la estructura que les ha inquietado en los últimos meses, mientras aguardan que el Concello los mantenga informados de los pretendidos futuros emplazamientos.