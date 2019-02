Problemas en el pago de salarios al plantel del SAF

A la hora de hablar de infraestructuras, el PP se abstuvo en la compra de solares para ampliar la plaza Juan Salgueiro, en Silleda. "En las comisiones informativas aún no teníamos acceso al expediente", se quejó Ignacio Maril, apuntando que éste sería un motivo suficiente para impugnar el pleno. Cornado, aunque apoyó la propuesta, no consiguió que el gobierno se comprometiese a mejorar también el espacio entre las rúas Do Parque y Venezuela, donde se ubica un edificio abandonado hace más de medio siglo. Cornado se hizo eco de la falta de acometida de gas para vecinos de la rúa Morón, mientras desde el PP Maril desveló que vuelve a haber problemas con el pago de salarios de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar por parte de la nueva adjudicataria, Saluvi. Además, son las propias empleadas las que tienen que coordinar sus turnos.